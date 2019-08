Rosario Robles ha sido detenida; va al penal

Los nombres del ex Presidente Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato presidencial del PRI, han salido a relucir en la audiencia de vinculación a proceso ante un juez de Rosario Robles Berlanga. La audiencia ante el juez se prolongó durante doce horas, desde las 6 de la tarde del 12 de agosto y hasta esta mañana.

El Juzgado imputó esta mañana a Rosario Robles Berlanga dos cargos por ejercicio indebido del servicio público tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Los cargos son “agraviados” por tratarse, dijo, de un delito continuado y le decretó medidas cautelares de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla.

Esta pena deberá cumplirla por un plazo de seis meses en el que se desarrolla la investigación complementaria. Rosario Robles fue detenida esta misma mañana.

Previo a que se diera esta sentencia, el Juez Jesús Padilla, Rosario Robles pidió la palabra y reiteró que ella se había presentado de manera voluntaria ya que estaba fuera del país y regresó para atender el citatorio. “Estuve en la primera sesión y en esta segunda. Vivo en la misma casa desde hace 23 años. He trabajado toda mi vida en esta ciudad. No tengo un patrimonio que me permita sustraerme de la justicia ni puedo ir a Canadá y regresar impune”, dijo.

“Se que no se me acusa del agravio de los 5 mil millones de pesos; entiendo el apetito del Ministerio Público de que varios de los que ha querido procesar no están aquí”, agregó. “Este es el ejemplo que le he dado a mi hija y daré todas las pruebas”.

“Siempre he luchado como mexicana, como mujer”, dijo. Señaló que siempre actuará bajo esos principios de leyes y no por tribuna.

La defensa de la ex Secretaria de Estado, en su oportunidad, jaló más hilos. Dijo que contaba con pruebas de que Rosario Robles le avisó a José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato presidencial del PRI, de que había pendientes por solventar en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que eso quedó constatado en las actas de entrega/recepción de la Sedesol. Ella se los presentó para explicar que sabía que había pendientes por solventar.

El Juez, sin embargo, dijo que era evidente que “José Antonio Meade sabía de los hechos” pero que no informó a Peña Nieto. “Se le puede imputar esa omisión”, dijo el Juez. Agregó que solicitaría el acta de entrega/recepción de la Sedesol donde se encuentra el dato de que avisó a Meade. “Ese dato de prueba es una joya y no lo trajeron aquí por casualidad”. Dio de plazo para que este documento sea entregado el próximo viernes 16 de agosto.

Los nombres del ex Presidente Enrique Peña Nieto y del mismo Meade han salido a relucir durante toda la audiencia de vinculación a proceso ante un juez de Robles Berlanga que se prolongó por doce horas.

La Fiscalía desestimó la prueba de que informó a Peña y dijo que se necesitaba un oficio firmado o sellado dirigido al entonces Presidente. Horas después el Juez retomó dicha prueba; reafirmó que ésta, para hacerse válida, tenía que presentarse por escrito y que no valía el haber informado en una gira o en una línea de teléfono.

Pero agregó que si no se estaba presentando ese oficio en el que se informaba al Presidente se podía dar por entendido que se le estaba encubriendo. Si la tienen, dijo, “es prueba de que sabía y no hizo nada y entonces, está involucrado”.

De acuerdo con la defensa de Robles, sobre el ex Presidente presentó como prueba que Rosario, tanto en giras como a través de la línea roja, le informó sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las que ella tuvo conocimiento a través de los Pliegos de Observaciones.

También el nombre de José Antonio Meade ha sido recurrente en esta audiencia que empezó desde las 6 de la tarde de este martes. Los abogados de Robles han señalado que una de las pruebas de que Rosario estaba interesada en atender las observaciones de la Auditoría, está en las actas de la entrega-recepción que ella le hizo a José Antonio Meade al entregar la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en agosto de 2015.

SinEmbargo

Comentarios

comentarios