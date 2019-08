Miguel Herrera considera que el América genera envidia

El DT de las Águilas aseguró que no le importa lo que digan los demás mientras sepa que Memo Ochoa y su familia están convencidos de volver a México.

Miguel Herrera lo tiene claro: el América genera envidia. Lo dice luego de confirmarse el fichaje de Guillermo Ochoa con las Águilas, una incorporación que fortalece al plantel de forma importante, por tratarse de un jugador que pudo continuar su carrera en Europa. Esta contratación pone a los azulcrema entre los candidatos al título de la Liga MX pese haya quienes piensen que su decisión fue un retroceso en su carrera.

“Este equipo genera muchas envidias. Sean o no jugadores, sean o no comentaristas, el América genera envidia. Siempre lo dije, si Memo recibía una propuesta de un club europeo importante, seguramente nos hubiera dicho ‘muchas gracias’, pero al no darse esto por su problema con el pasaporte comunitario, regresa al equipo que lo vio nacer, donde comenzó de niño, donde debutó en Primera División, fue a Selección, y dio el salto a Europa.

“Hoy en día, su familia y él están convencidos de regresar a México, así que lo que digan los demás, es algo que no tenemos en cuenta. Nosotros solo pensamos en fortalecer al plantel”, declara el director técnico del América en entrevista para AS México.

“Ochoa vendrá a buscar ser el mejor arquero de la Liga, como lo fue Marchesín”, añade contundente el timonel azulcrema quien además asegura que el guardameta mantiene metas importantes en mente, como ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial de Catar 2022.

“Estuve platicando con él sobre su llegada, y está con muchas ganas y determinación de poder demostrar lo que se espera de él. Se siente fuerte, sólido, quiere llegar al siguiente Mundial, y busca cerrar su carrera con trofeos y títulos para el club.Sabemos que al equipo le va a aportar seguridad, y liderazgo”, apunta el “Piojo”.

“Al futbol mexicano lo va a hacer más atractivo. Este tipo de figuras como Ochoa, Gio, Gignac, agrandan nuestra Liga. La fortalece también, que se vayan que desde el extranjero busquen jugadores destacados del fútbol mexicano como Marchesín y Mateus, y hay que valorar eso”, sentencia el estratega americanista.

as

Comentarios

comentarios