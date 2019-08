Anuncia Corral juicio civil vs medio de comunicación

El gobernador Javier Corral Jurado, dio a conocer que procederá con juicio civil en contra del portal digital denominado “La Opción de Chihuahua”, por su nivel de perversidad, mentira y manipulación de la información que lleva a sus lectores al publicar supuesta información que involucra al mandatario estatal, con lo cual pretende se le imponga una sanción al director general Osbaldo Salvador Ang, como responsable del medio.

Esto, luego de que el mencionado portal publicara la supuesta participación de Corral Jurado en una fiesta privada realizada en área protegida de Mazatlán Sinaloa.

“El nivel de perversidad, de mentira, manipulación que maneja todo es falso. Ni siquiera ponen fuentes, jamás he asistido a una fiesta ni a una isla privada, es una mentira completa lo cual me lleva a decir que ante tantas mentiras y difamaciones de manera impune he resuelto tomar acciones de carácter legal voy a uno de los juicios civiles más importantes que se han realizo en la historia de Chihuahua”, comentó.

Corral Jurado señaló que el objetivo es hacer justicia a favor de los ciudadanos que tienen derecho a ser informaos de manera íntegra, por lo que busca y se aplique una sanción al medio y deje de difamar a las personas.

“No es capaz de dar un solo dato, nombre ni nada. Yo he durante mucho tiempo ignorado varias de las sugerencias que me han hecho sobre el conjunto de mentiras que este medio ha dicho de mí, como el que utilice un chaleco blindado para ir al Congreso, infinidad de cosas, yo creo que ya es hora de juntar todo ello y emprender en beneficio de la sociedad chihuahuense y no solo de mi imagen personal y así resarcir el daño moral que cotidianamente me hace este portal”, aseveró.

