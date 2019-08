Ni moronga azul ni chorizo gustan a López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó que no lo comparen con los neoliberales que lo antecedieron en el cargo, porque a él “el chorizo ni le gusta”.

El presidente de México respondió de esta manera al revuelo que causó en redes sociales el día lunes la difusión de un documento que daba cuenta de los gastos en comida y ropa por parte de la oficina de la presidencia de la república y en el que, por ejemplo, se presupuestó pagar más de 335 mil pesos en longaniza y poco más de 150 mil por jamón ahumado, ambos de primera clase.

“Es que yo sí les pido, por favor, por favor con todo respeto, no nos comparen, o sea, es que eso calienta. Nos quieren medir con la misma vara. Ahora sacaron de que aquí en Presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto dinero. Yo no como chorizos, lo digo con todo respeto, o sea, creo que es un alimento muy bueno, o sea, extraordinario; yo soy más de la butifarra de allá de Xalpa, se las recomiendo.

“Ya tampoco me gusta la moronga azul, no soy de la moronga azul. Entonces, no nos confundan”, expresó a los medios de comunicación durante la conferencia de este martes en palacio nacional.

En cuanto a la iniciativa de ley de la diputada del PRI, Dulce María Sauri, para que el jefe del ejecutivo esté obligado a informar su estado de salud cada año durante su mandato, el presidente López Obrador aseguró que sin problema les puede mandar sus análisis clínicos porque está bien y de buenas.

