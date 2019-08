Chihuahua no emitiría una alerta para evitar viajar a EU: Jáuregui

César Jáuregui Moreno, secretario del Ayuntamiento, consideró que no es necesario emitir una alerta para evitar los mexicanos viajen a Estados Unidos tras los cuatro tiroteos ocurrido el fin de semana en distintas ciudades.

“Yo creo que no es una cuestión de alertas, es de darnos cuenta en el entorno en que vivimos, viajar a Estados Unidos ha sido generalmente seguro pero también ese país tiene registros históricos de tiroteos, esperamos que esto no vuelva a ocurrir tan próximo a nosotros y nos provoque el daño que nos ocasionó el pasado sábado, ojalá no vuelva a ocurrir en El Paso Texas”, comentó.

Fue durante la mañana el pasado sábado cuando se dio el tiroteo en Walmart de El Paso Texas afectando directamente al estado de Chihuahua ya que 5 de las víctimas eran tanto de ciudad Juárez como Chihuahua Capital. Luego se registró otro tiroteo en Ohio, uno más en Chicago y otro en Alabama.

Si bien cuando en México se registran ejecuciones relacionadas al narcotráfico entre los distintos grupos criminales, el gobierno extranjero suele emitir alertas de violencia para evitar que sus ciudadanos viajen a este destino.

Comentarios

comentarios