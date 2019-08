Esperemos el IEE no complazca el capricho de Morena por plebiscito

El secretario del Ayuntamiento César Jáuregui Moreno, manifestó que tanto los regidores como legisladores de Morena viven en una burbuja al promover el proceso de plebiscito y luego enojarse porque lograron las firmas necesarias para que este se promueva.

“El propósito de Morena y algunos representantes de las organizaciones, es que la gente no opine sobre sí conviene o no el proyecto sino que en el fondo la opinión de la gente no le interesa, porque se quejan de que juntaron las firmas necesarias para su plebiscito antes de tiempo cuando en inicio pedían se realizara este proceso democrático”, comentó.

Por ello, el funcionario refirió que le parece totalmente absurdo, tanto por parte del regidor de Morena como los legisladores del mismo partido, considerando que tienen el objetivo central de que no se realicen las cosas.

Comentarios

comentarios