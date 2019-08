Promueven academia de tennis de alto rendimiento

En los últimos años la escuela de tenis del club San Francisco ha crecido

mucho a nivel competición, tal es así que hoy en día se ha transformado en

la mejor escuela de tenis del Estado y sus resultados así lo demuestran.

El club San Francisco como parte de este proceso ha apoyado mucho a lo

largo de estos años para que esto suceda y poner al tenis de nuestro club

en lo más alto a nivel Estatal y Nacional.

Es por eso que este año se ha decidido tomar una nueva iniciativa y mostrar

el compromiso que el club tiene con sus socios y se ha creado una academia

de tenis, con el mismo nivel y profesionalismo que se pueden encontrar en

diferentes partes del mundo (EEUU, Francia, Argentina, Australia).

La academia contará con entrenadores especializados y capacitados al

máximo nivel del tenis mundial.

Director: Pablo Bustamante (Argentina) – Ex director de 3 academias en

Argentina – Entrenador en diversas giras internacionales – nivel profesional

PTR (profesional Tennis Registry), como jugador, ex jugador ATP, ex

número 6 de Argentina en junior y ha competido con Jugadores de la talla

de Juan Martin Del Potro, Fabio Fognini, Horacio Zeballos.

Entrenador Joaquín Farro (Argentina) – Entrenador avalado por la

AAT(Asociación Argentina de tenis) como entrenador de alto rendimiento –

Entrenador avalado por la ITF (International Tennis Federación) como

entrenador de alto rendimiento – ex director de alto rendimiento de la

academia de tenis Lanús. Como jugador su mejor ranking fue numero 1

dobles de Argentina en juniors y Numero 15 nivel profesional Argentina.

Entrenador Ernesto CondeMéxico.

