Vela, a un gol de ser máximo anotador azteca en MLS

El Bombardero es por segundo año consecutivo capitán en el Juego de Estrellas; hasta el momento suma 36 dianas, misma cantidad que logró Érick Torres en la Unión Americana.

Con 22 anotaciones en 21 partidos, el mexicano Carlos Vela, delantero de Los Ángeles FC, ocupa la primera posición en la lista de goleadores de la MLS, con lo que supera por cinco al venezolano Josef Martínez, quien milita en el Atlanta United. Además, El Bombarderoestá a solamente un tanto de convertirse en el máximo goleador azteca en la historia de dicha liga, ya que hasta el momento suma 36 goles; los mismos que consiguió Érick Torres durante su paso por Chivas USA y Houston Dynamo.

Debido a sus grandes actuaciones con la escuadra californiana en lo que va del año, esta noche, el jugador originario de Cancún, Quintana Roo, será el capitán del equipo de la MLS en la edición 24 del Juego de Estrellas ante el Atlético de Madrid. El encuentro, que se celebra desde 1996, se llevará a cabo en el Estadio Orlando City y será la segunda ocasión que lo disputa un club español, luego de que en 2017 Real Madrid se impuso en penaltis.

Vela Garrido es el primer mexicano que funge como capitán en dos ocasiones en este tradicional evento que se realiza desde 1996, aunque en 2005 fue la primera ocasión en la que se invitó a un conjunto europeo, cuando el Fulham de Inglaterra sucumbió por un contundente 4-1. El año pasado, La Hiena también fue el líder de las estrellas de la MLS, que enfrentaron a la Juventus en el Mercedes Benz Stadium, donde la escuadra italiana se llevó la victoria en penaltis, tras igualar 1-1.

El primer futbolista nacional que fungió como capitán en el All-Star Game fue Cuauhtémoc Blanco, quien tuvo dicho honor en 2008, cuando el conjunto del campeonato estadounidense superó 3-2 al West Ham United. En dicho cotejo, el exjugador del América marcó un tanto y fue nombrado el Jugador Más Valioso.

Aunque Vela anote uno o más goles en el Juego de Estrellas, estos no se añadirían a los 36 que suma, ya que en esa lista únicamente se toman en cuenta las anotaciones que lleva en partidos de la MLS, y dicho evento no está incluido como tal en la campaña. Sin embargo, su desempeño en la Unión Americana cada vez es mejor, pues también registra ocho asistencias, 2,149 minutos en el terreno de juego y sólo una amonestación. El año pasado, el campeón mundial Sub 17 en Perú 2005 logró 14 dianas en 28 compromisos, además de 10 pases para gol y una amonestación.

Su regularidad, desde que llegó a la MLS a principios de 2018, le ha valido a Vela el reconocimiento de los aficionados en la Unión Americana, los cuales lo eligieron nuevamente por votación en redes sociales para ser capitán del All-Star Game por encima de jugadores destacados como el sueco Zlatan Ibrahimovic, el inglés Wayne Rooney, el portugués Nani o el mexicano Jonathan dos Santos, quien desde 2017 milita con el Galaxy.

Un total de 26 futbolistas son los que fueron convocados para el conjunto de la MLS en el Juego de Estrellas. Algunos de ellos son los porteros Andrea Blake (Philadelphia Union), Brad Guzan (Atlanta United) y Nick Rimando (Real Salt Lake). En la defensa destacan Kemar Lawrence (New York Red Bulls), Leandro González (Atlanta United) y Graham Zusi (Sporting Kansas City). En el mediocampo sobresalen Nicolás Lodeiro (Seattle), Maxi Morales (New York City Football Club) y Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire), además de Jonathan dos Santos, mientras que en el ataque aparecen, aparte de Vela, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Josef Martínez y Chris Wondolowski.

La Razón

Comentarios

comentarios