Julio César Chávez Jr.: no estoy acabado y quiero otro título

El pugilista mexicano se dijo listo de retomar su carrera para su combate ante el colombiano Evert Bravo.

La indisciplina y la falta de compromiso han hecho que el boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., no despegue en su carrera profesional, por lo que se espera que su regreso al ring sea la última oportunidad para resurgir.

El propio ‘Hijo de la Leyenda‘ aseguró que su combate ante el colombiano Evert Bravo el próximo 10 de agosto será el escenario para demostrar que no está acabado y que peleará por conseguir un segundo campeonato mundial.

“Sé que no he dado lo mejor de mí, pienso y estoy convencido de que puedo dar más y que todavía falta por ver lo mejor de Julio César Chávez junior. No soy un novato, tengo 33 años, pero tampoco estoy acabado y sé que me quedan cuatro o cinco años más para demostrar lo que sé, lo que soy y lo que tengo porque ahora me voy a enfocar totalmente en el boxeo y ganar un segundo campeonato mundial”, mencionó el pugilista a su llegada a San Juan de los Lagos, Jalisco.

Asimismo, reconoció que cometió varios errores en su carrera por lo que se comprometió a enfocarse totalmente en el mundo del boxeo.

“Me siento bien porque siempre he aprendido de cada pelea y estoy en un momento en el que sé con más certeza qué es lo que quiero de mi carrera. Ya no estoy jugando, como sé que lo hice en algún tiempo, sobre todo después de la pelea con Sergio Martínez, que dejé de pensar al 100 por ciento en el box. Por eso sé que estoy a tiempo de retomar mi carrera”, añadió.

