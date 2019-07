Tiene Corral hasta el mediodía para solicitar permisos del CAM

Gabriel Valdez Juárez, Director de Ecología, informó que el gobierno estatal no tenía permisos para demolición de canchas ni construcción del Centro de Atención Múltiple (CAM), por lo que tiene hasta el mediodía de este lunes para tramitarlos, de lo contrario, se podría clausurar la obra que se anunció desde el mes de marzo.

Valdez Juárez, detalló que desde el jueves se le notificó al gobierno del Estado y se explicó que tenían hasta este lunes para entregar la documentación correspondiente, recordando que tienen taza cero pero esto no los exenta de realizar el tramite.

En este senetido, el secretario general de Gobierno, Fernando Mesta Soulé, reconoció que desconoce el caso, sin embargo aseguró que no buscan aprovecharse.

“Pudo ser una omisión a tiempo pero este asunto se anunció desde marzo, no hay gandallizmo ni sorpresas, lo que sí hay es desde luego oportunismo político por algunos actores y nostalgia por algunas personas de Santo Niño y eso lo respetamos aunque lo que se oponen no son la mayoría”, agregó Mesta.

