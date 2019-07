Insta Congreso a Ayuntamiento de Juárez a atender carencias del cuerpo de Bomberos de la ciudad

Integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, exhortaron al Ayuntamiento de Juárez, para que a través de la Dirección de Protección Civil, se atiendan las carencias materiales y de recursos humanos que debilitan el debido funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y del Valle de Juárez.

Este punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, fue presentado ante la Diputación Permanente, en voz de la diputada Deyanira Ozaeta Díaz del Partido del Trabajo, quien mencionó a la Mesa Directiva, que estas acciones obedecen al déficit de material y de recursos humanos que se presentan, así como la problemática laboral recurrente que aqueja a los bomberos.

En este sentido, mencionó que el pasado martes 11 de junio, salió a la luz pública el caso de seis bomberos que fueron despedidos por la supuesta causa de “pérdida de confianza”, y afirmó que los trabajadores se dieron de baja de manera inmediata.

“Entre los despedidos se encontraban bomberos con más de 14 años de antigüedad en la institución, e incluso uno de ellos era sargento y otros dos tenientes. Uno de los afectados denunció en redes sociales que él y un grupo de sus compañeros, habían sido cesados de manera injusta, por razones ideológicas y por pedir mejoras en sus condiciones de trabajo y equipo de seguridad”, detalló la legisladora.

Determinó que los elementos cesados de sus cargos, estuvieron bajo la argumentación de quejas y reclamar mejoras en sus condiciones generales de trabajo. En la misma línea, se expresó que los equipos de respiración autónoma están obsoletos o no sirven, y que solo cuentan con dos de las llamadas “pinzas de la vida”, para el conjunto de sus operaciones.

“Afortunadamente, gracias al apoyo de la ciudadanía y al esfuerzo realizado por los elementos cesados de manera injustificada, la reinserción a sus puestos de trabajo ocurrió días después del lamentable suceso. Los elementos afectados ya se encuentran de regreso laborando en sus respectivas estaciones. No obstante, la complejidad del problema que gira en torno a las relaciones y condiciones laborales del Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate no terminó en las semanas pretéritas”, abundó Ozaeta Díaz.

Por último, dijo que, en la zona se localizan un total de diez estaciones de bomberos, localizadas por calles en: Heroico Colegio militar, 16 de septiembre, Sanders y Sevilla, Faraday y Manuel Gómez Morín, Carlos Amaya y Eje Vial Juan Gabriel, Waterfill y Río Bravo, Henequén, Barranco Azul, Esturión y San Agustín. Entre ellas se encuentran daños severos en su infraestructura, cuarteadas algunas paredes, las fachadas desgastadas, sin equipo ni máquinas para atender siniestros.

“Es inaceptable que los trabajadores que se dedican a las tareas de control de incendios; búsqueda, rescate y salvamento de seres humanos; remoción de escombros; aplicación de primeros auxilios; implementación de estrategias para evitar accidentes, entre otras más, no cuenten con las herramientas de trabajo indispensables para llevar a cabo sus obras con seguridad y eficiencia”, concluyó.