‘Conejo’ Pérez: “Me voy a mano con el futbol”

Ha pasado más de la mitad de su vida al resguardo de la portería, dando brincos espectaculares y regalando lances memorables… Sin embargo, luego de 26 años de carrera llegó el momento de quitarse el uniforme y guardar los guantes, para dar paso a la leyenda.

Tiene 46 años y aunque físicamente sigue impecable, el retiro llevaba un rato tocando a su puerta, hasta que decidió abrir…

“Me voy bien, me voy a mano con el futbol, siempre me brindé al 100, siempre le di todo de mi parte y también creo que él me brindó muchas cosas que inclusive a veces ni soñando creía que las iba a vivir”, confiesa un nostálgico Óscar Pérez en entrevista con ESPN Digital.

En un acto apenas justo y sobre todo necesario, Cruz Azul brindará un homenaje a uno de sus iconos, el único futbolista campeón en aquel lejano 1997 que seguía activo, quien podrá despedirse con la casaca celeste en un juego oficial de Liga MX.

“Hubo un acercamiento (para volver a Cruz Azul) hace como dos años, pero al final no se dio y es parte del futbol, de los movimientos, de que todo es muy cambiante y tuvimos que esperar a que todo se acomodara de la mejor manera”.

Más allá de la conciencia de que los ciclos terminan, Óscar revela la complejidad de prepararse para desprenderse de la faceta que ha gobernado su vida: la de futbolista.

“No es fácil el poder dejar de jugar de un día para otro, pero es un proceso que tarde que temprano iba a llegar.

“Después veremos qué sigue, seguro seguiré ligado al futbol porque es mi pasión, es lo que me encanta hacer”.

¿QUÉ SIGUE?

Hasta hace poco tiempo se daba como un hecho que tras el retiro seguiría ligado con Pachuca, su último club, en una faceta de formador; sin embargo, su regreso a La Máquina supone que no será efímero y se quedará a trabajar en La Noria.

Por ahora, Pérez piensa que el final de la rutina de levantarse e ir a entrenar le permitirá procurar más a sus afectos.

“Disfrutar más a mi familia, estar con ellos, estar muy atento con mis chavos, eso es lo que me gustaría hacer; después todo se irá acomodando poco a poco, ya iremos viendo cómo se va dando el camino para seguir en el medio porque al final me encanta lo que hago y si puedo aportar y ayudar para nuevas generaciones, pues ahí estaré con mucho gusto”.

EL SECRETO DE LA LONGEVIDAD

¿Cuál fue la clave para que te hayas mantenido en la élite y hayas podido asistir a tres copas del Mundo?

Primeramente agradecerle a mis padres, a Dios, que todavía puedo mantener mis condiciones y yo lo complemento mucho con el trabajo del día a día, el trabajo que uno le da a su organismo, a su profesión, todo eso me ha ayudado muchísimo, el hacer una preparación previa, el no tener excesos en cuanto a la diversión, la bebida, trasnochar, todo eso lo dejo a un lado, siempre hay tiempo para todo y para mí lo más importante y lo que me tiene acá es la pasión que tengo por el futbol.

ESPN

Comentarios

comentarios