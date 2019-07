Chivas ya piensa en Antonio Mohamed

El cuadro de las Chivas de Gudalajara ha tenido años de mediocridad dentro de la Liga MX, pues han estado fuera de las últimas liguillas y ahora en el Apertura 2019 han llegado a tener problemas de descenso, el elegido para sacar al Rebaño de esta difícil situación fue Tomás Boy, sin embargo, quien se hace cargo del equipo en la actualidad, Amaury Vergara parece que tiene la paciencia a punto de agotarse.

De acuerdo con el diario récord, a Vergara no le agradó que en el entorno del chiverio se festejara casi como un título el hecho de haber empatado sin goles ante el Atlético de Madrid, sobre todo porque Tomás Boy vio una amplia mejoría en su equipo y de igual forma, no espera que las cosas vayan a cambiar para el duelo de la Jornada 2 ante Tigres UANL y tiene presupuestada una derrota.

La fuente establece que el entrenador se estará jugando su puesto en el equipo de Chivas en la Jornada 3 ante la Franja del Puebla, en caso de sacar un mal resultado definitivamente terminará por dejar el cargo; es decir, que en un plazo de dos semanas Tomás Boy podría estar completamente fuera de los Rojiblancos, por lo que Amaury Vergara ya ha comenzado a analizar candidatos para reemplazarlo.

De esta forma, récord asegura que en el entorno del directivo le han acercado el nombre de un DT que en su momento rechazó José Luis Higuera por tener una mala relación y malas referencias del personaje; se trata deAntonio Mohamed, quien estaría buscando regresar a la Liga MX y habría sido ofrecido para llegar a las Chivas, indica la fuente.

Sin embargo, hay dos factores fundamentales: el estratega suele tomar proyectos desde su inicio y con un presupuesto amplio, algo que no se cumpliría en esta etapa de los Rojiblancos, por lo que parece poco viable su llegada. Por otro lado, es cierto que tiene deseo de revancha luego que lo echaran de fea forma del América, que con Monterrey no pudo hacerse con el título de liga y que en el Celta de Vigo le duró poco el sueño europeo, además que en Huracán de Argentina no pudo retomar su nivel.

Futbol Total

Comentarios

comentarios