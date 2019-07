A Natalia Téllez trabajar en “Hoy” la estaba deprimiendo

Para Natalia Tellez, su trabajo en “Hoy” se estaba volviendo depresivo, por ese motivo decidió salir de la emisión comandada por Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

“El año pasado, que yo estaba en un programa en la mañana, es súper masivo, es súper visto, cuando yo dije ‘me quiero ir porque me quiero ir a hacer otras cosas y en esas cosas también está conectar con quien soy’, mucha gente decía ‘pero es que el cuadro’, pero yo no soy el cuadro, yo no vivo de eso, puedo estar o no, pero mi búsqueda, espero, jamás vaya para allá”, dijo Téllez, quien ahora trabaja en el programa Netas Divinas.

“Yo siempre quise estar en Netas, porque dije ‘son mujeres, son perfiles, me interesa estar, y estoy porque me interesa”, señaló la también modelo y actriz de 33 años.

“Un programa como Hoy te lleva a un camino muy depresivo, es lo que yo sentía el año pasado, porque es algo que no tiene llenadera”, añadió la ex de Chumel Torres.

La Botana