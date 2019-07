Liga MX comienza la Jornada 1 del Apertura 2019 con muchos cambios

La Liga MX comienza por primera vez con 19 equipos en competencia en muchos y con protagonistas de los que se espera mucho.

El ayuno de futbol llega a su fin desde hoy en nuestro país. La Liga MX vuelve a la actividad con el Apertura 2019 y 19 equipos que disputarán el título. Para la primera ornada del torneo se espera que ya se vean partidos con mucha calidad.

Un ejemplo es el encuentro que van a protagonizar América y Monterrey. Los azulcremas acaban de proclamarse ganadores del Campeón de Campeones al vencer a Tigres y ahora tienen la oportunidad de propinarle un golpe al otro equipo de la Sultana del Norte: los Rayados. El Azteca será el escenario para que se disfrute de un gran partido.

Por otra parte, el campeón del Clausura 2019 recibirá al Morelia con la tarea de estrenar su título ante su gente y qué mejor que con una victoria. Además el ingrediente que poner más interés en esta jornada inicial es el estreno del recién ascendido San Luis. El campeón absoluto del Ascenso MX se estrenará en Primera División en casa y frente a uno de los históricos: Pumas. El conjunto felino también quiere presumir a su nuevo técnico e histórico del Real Madrid: Michel González.

Mientras esto acontecerá mañana, hoy Puebla y Tijuana abren el telón en la Angelópolis, para después dar paso al encuentro en el que chocarán Atlas y el otro invitado reciente: Cd. Juárez.

Para el domingo, el infierno abrirá sus puertas para que el Toluca y Querétaro se disputen los primeros puntos y posteriormente en el Territorio Santos Model, Santos recibirá a unas Chivas con refuerzos de renombre y que necesitan de inmediato sumar puntos, pues otra decepción no le es admisible.

Así pues, la Liga MX comienza con mucha expectativa para los aficionados, a los que regularmente no se les cumplen sus deseos por parte de los jugadores a los que idolatran. Ojalá eso empiece a cambiar.

Dato

Para esta fecha inicial del Apertura 2019, el equipo que descansará es Veracruz

Número

6 años han pasado desde la última vez que San Luis y Pumas se enfrentaron en la Primera División; sucedió en el Clausura 2013

7 partidos sin caer tiene Tigres ante Morelia; su última derrota ocurrió en el Apertura 2015 por marcador de 1-0

Lo que debes saber

IGUALADOS. América y Monterrey llegarán a su cita de este sábado con números muy parejos; ambos llevan tres triunfos sobre el otro y tres empates en sus últimos nueve juegos

LOS TIENEN MEDIDOS. Santos no ha caído en los últimos cinco encuentros ante Chivas y los últimos tres fueron triunfos para los de la Laguna

DEBUTANTE. Cd. Juárez va a tener su primer enfrentamiento en la Liga MX ante un Atlas que mantiene un paso sumamente irregular

TORNEO APERTURA 2019

LIGA MX

JORNADA 1

VIERNES 19 DE JULIO TRANSMISIÓN

Puebla vs. Tijuana 19:00 h. TV Azteca

Atlas vs. Juárez 21:00 h. TV Azteca

SÁBADO 20 DE JULIO

A. San Luis vs. Pumas 17:00 h. ESPN

Pachuca vs. León 17:00 h. Fox Sports

América vs. Monterrey 19:00 h. Televisa

Tigres vs. Morelia 21:00 h. Televisa

Necaxa vs. Cruz Azul 21:00 h. Televisa

DOMINGO 21 DE JULIO

Toluca vs. Querétaro 12:00 h. Televisa

Santos vs. Guadalajara 18:45 h. Fox Sports

TORNEO APERTURA 2019

LIGA MX FEMENIL

JORNADA 2

VIERNES 19 DE JULIO TRANSMISIÓN

Cruz Azul vs. Pumas 16:00 h. Univisión TDN

Querétaro vs. León 16:00 h. TVC Deportes

Juárez vs. Santos 20:00 h. Univisión TDN

SÁBADO 20 DE JULIO

Atlas vs. Monterrey 11:00 h. TVC Deportes

LUNES 22 DE JULIO

Toluca vs. Morelia 17:00 h. Univisión TDN

América vs. Puebla 19:00 h. Univisión TDN

Guadalajara vs. A. San Luis 19:00 h. Chivas TV y Fox S.

Pachuca vs. Necaxa 19:00 h. ND

Tijuana vs. Veracruz 21:00 h. Fox Sports

