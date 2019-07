Conoce el duelo de reinas en el El Rey León

La mexicana Fela Domínguez ha tenido una relación muy cercana con esta historia tanto en teatro como en cine, al darle vida a Nala, personaje al que Beyoncé presta su voz en inglés, en la nueva versión.

Fela Domínguez y Beyoncé tienen cosas en común: además de amar la música, ambas son las responsables de interpretar a Nala en español e inglés, respectivamente, en El Rey León, la nueva versión cinematográfica de la cinta de 1994, que un año después se hizo acreedora al Oscar a Mejor Música y Mejor Canción Original con el

tema Can You Feel the Love Tonight?, interpretado por Elton John.

“Beyoncé es mi cantante favorita y creo que es lo más grande que tiene este planeta a nivel show y de entretenimiento, así que la oportunidad de tenerla como referencia era de las cosas que más me llevaban a luchar por este papel. Fue un casting muy complicado; de hecho en mi segunda audición llegó la gente de Disney a verme, a escuchar cómo doblaba el personaje en ciertas escenas y, al final, ellos fueron los que eligieron, así que no podía estar más que emocionada por ser parte de este proyecto que ha sido muy cercano a mi vida”, dijo Fela Domínguez en entrevista.

Su relación con El Rey León ha sido determinante en su carrera. En 2015, la mexicana debutó en el teatro musical nacional como Nala en la obra El Rey León, junto al cantante Carlos Rivera, quien se convirtió en uno de sus grandes amigos, para cuatro años después viajar a Madrid e interpretar el mismo personaje en la puesta que arranca su novena temporada en La Gran Vía.

