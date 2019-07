Chivas no pagaría para no descender

El director deportivo del Rebaño señaló que el jugador que no pueda aguantar la presión del descenso, no sirve para el club.

A falta de tres días para el esperado debut del Rebaño Sagrado en el Apertura 2019, Mariano Varela, Director Deportivo de Chivas, negó que por la mente de la directiva rojiblanca se encuentre la posibilidiad de mantener la categoría pagando la cláusula de 120 millones, tal y como lo hizo Veracruz.

“No está en nuestra mente, no podemos pensar en pagar para mantenernos. Yo pienso en la primera jornada, no puedo pensar más allá. Tenemos finales desde la jornada 1. El que no sepa afrontar esa presión no sirve para jugar en Chivas. No estoy pensando en los 120 millones”, indicó Varela

Aunque no quiso candidatear a Chivas como un aspirante al título, el directivo tapatío aseguró que la calidad del plantel conformado para el Apertura 2019 sacará al equipo de la crisis de resultados, pues cuenta con líderes de experiencia quienes llevarán la batuta del equipo.

“Está claro, insisto, tenemos que pensar partido a partido. Calificando vas a dejar atrás el descenso. Nos sentimos respaldados por Amaury y hoy tenemos líderes dentro del vestuario que saben lo que se están jugado: Oribe Peralta, Oswaldo Alanís, Jesús Molina, etc. Estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante”, añadió

Por último, ratificó que su criticada participación en la International Champions Cup no se dio de la noche a la mañana, por lo que no existen arrepentimientos.

“Esto no es de hora, tiene una planificación. No se tomó de la noche a la mañana. El cuerpo técnico ya lo sabía y se organizó. El viernes van a viajar a Torreón 12 o 13 jugadores para estar descansados y, posteriormente, volaremos en chárter para alcanzarlos. Todo está planificado hay que sacar lo positivo de este campeonato”, finalizó.

