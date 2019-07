A Caixinha no le “quita el sueño la presión” de ser campeón con Cruz Azul

El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, reveló hoy no perder el sueño por la presión de ganar con Cruz Azul un título de liga, algo que el equipo no logra hace más de 21 años

“La presión no me quita el sueño, lo que me ha quitado el sueño fue el sismo de hace dos días”, dijo burlón Caixinha en referencia a un ligero movimiento tectónico reportado en la noche del martes en la capital mexicana.

Cruz Azul es uno de los cuatro clubes más emblemáticos del futbol mexicano, pero no gana un título de liga desde el invierno de 1997, seguidilla que Caixinha estuvo a punto de acabar en el Apertura 2018, pero perdió la final con América.

Pedro aceptó que la obligación de acabar con la sequía de títulos no lo distraen y mantiene la determinación de buscar los objetivos en el Apertura 2019 que comenzará mañana.

“Tenemos objetivos ganadores; vamos paso a paso, partido a partido”, agregó el estratega que dejó clara la meta de los Celestes de ganar el Apertura 2019 y la Leagues Cup, torneo entre equipos de México y la MLS en el cual debutará la próxima semana ante el Chicago Fire.

“Toca subir un escalón. Estoy enfocado en los objetivos y en trabajar con todas mis fuerzas hasta que sea necesario”, afirmó.

Cruz Azul debutará el sábado en el Apertura 2019 visitando al Necaxa y según Caixinha, llegará en buenas condiciones con el equipo completo, tras la llegada del defensa paraguayo Juan Escobar y el centrocampista argentino Guillermo Fernández.

Después del encuentro ante Necaxa, los Cementeros viajarán a Chicago donde enfrentarán el martes al Chicago Fire en la fase de Cuartos de Final de la Leagues Cup en la que América visitará al Dynamo, Tigres al Real Salt Lake y Tijuana al Galaxy.