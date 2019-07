Con Guardia Nacional baja 16% delito: Orta

La llegada de la Guardia Nacional a alcaldías como Venustiano Carranza comienza a rendir frutos, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.

Indicó que el trabajo conjunto entre los elementos de la dependencia a su cargo y de los integran este cuerpo de seguridad federal ha permitido, en menos de un mes, disminuir los índices delictivos.

“Ahorita hicimos evaluación aquí en Venustiano Carranza lo que va del mes de julio con respecto a junio ha bajado el delito 16 por ciento casi 17. Notablemente el tema de homicidio, lesiones por arma de fuego que son delitos que nos interesan mucho en esta alcaldía por algunas zonas que tienen alto índice de ese tipo de delitos”, señaló el funcionario.

Entrevistado tras la entrega de 91 patrullas, para la demarcación encabezada por Julio César Moreno, el jefe de la policía señaló que con estas nuevas unidades se reforzarán las tareas de vigilancia en los 51 cuadrantes que conforman este territorio.

Por otra parte, Orta recordó que la presencia de la Guardia Nacional será, principalmente, en las zonas limítrofes y aunque no lo descartó, consideró que es muy pronto para hablar sobre la posibilidad de que la delincuencia migre a las alcaldías centrales.

“Hasta ahorita no lo hemos visto, es muy prematuro, insisto, y todavía va a llegar mucho más Guardia Nacional. Todavía no tenemos ni la mitad del estado de fuerza que vamos a tener. Estamos con 900 de un total de 2 mil 700 que habrá de llegar de manera que para temas de ver si se va a mover la delincuencia o la incidencia a otras zonas, todavía no se ve”, agregó.

El funcionario capitalino comentó que en las ocho alcaldías en donde se prevé que permanezca la Guardia Nacional ya se acondicionan los espacios para su estancia.

