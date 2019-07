Las cuentas de Rafa Nadal para recuperar el número uno en 2019

La victoria de Novak Djokovic en Wimbledon no hizo otra cosa que confirmar la hegemonía del «big three» en el tenis contemporáneo. Roger Federer pudo hacerse con el que habría sido el vigésimo primer Grand Slam de su carrera, pero desperdició dos bolas de partido y acabó pagándolo. Así, el tenista serbio consiguió su décimo sexto grande, colocándose a dos de Rafa Nadal, el tercero en discordia. La clasificación de Grand Slams se aprieta, no así el ranking mundial ATP, donde Djokovic gobierna con puño de acero. Pero, ¿puede Nadal recuperar el número uno en 2019?

Quedan por jugarse un Gran Slam (US Open), cuatro Masters 1000 (Montreal, Cincinnati, Shanghái y París) y la Copa de Maestros -al margen de distintos ATP 500-. Hay 8.000 puntos en juego. Y he aquí el dato: Djokovic defiende 5.690 puntos hasta finales de año, mientras que Nadal solo 1.720. La lesión en Estados Unidos el año pasado le impidió puntuar en la segunda parte de la temporada, por lo que si este año no es castigado por su estado físico, podría remontar.

Preparación para el US Open

Las primeras citas en el calendario son Montreal y Cincinnati, torneos de preparación antes de la gran cita en Nueva York. Nadal, en principio, solo participará en una de ellas, toda vez que quiere reservar sus rodillas para el Grand Slam. Teniendo en cuenta que defiende los 1.000 puntos de Montreal, es probable que sea en Canadá donde finalmente juegue, sacrificando Cincinnati.

Djokovic, por su parte, logró ganar Cincinnati el año pasado (Nadal no lo disputó), pero apenas sumó 90 puntos en Montreal. Al contrario que el tenista español, el serbio sí parece que competirá en ambos torneos anteriores al US Open, pudiendo ampliar su ventaja aún más (o reducirla).

