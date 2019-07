Inicia mañana Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente en Cine del Rejón

– Invita Gobierno Municipal a asistir de forma gratuita a las 8 funciones que se presentarán del 17 al 20 de julio

Este próximo miércoles 17 de julio, el Gobierno Municipal a través del Instituto de Cultura del Municipio, inaugurará un nuevo ciclo en Cine del Rejón, en el que se presenta una cartelera con ocho funciones gratuitas, y cuyo tema central es la problemática ambiental que se vive a nivel mundial, algunos de sus efectos y propuestas para revertir los daños causados a la naturaleza.

Lo anterior como parte del programa itinerante del Festival Internacional de Medio Ambiente, que celebra en México desde el 2011 y que tiene como objetivo llevar a diferentes ciudades las producciones que participan cada año en el Festival de Barcelona (FIMCA).

La cartelera está integrada de la siguiente manera: para mañana el programa comienza desde las 7:30 de la noche, con la función de “7,83 Hz” un cortometraje basado en la frecuencia de la Tierra, su ritmo cardíaco, el equilibrio vital entre el hombre y lo que le rodea. Poco más tarde a las 7:40 de la noche, se presentará “On the front line: The rangers of Gorongosa National Park”, rodaje en el que un equipo de guarda parques buscará proteger el Parque Nacional de Gorongosa en Mozambique, una hermosa área silvestre con gran variedad de amenazas, como la caza de animales salvajes y la tala ilegal de madera.

Para el jueves 18 de julio, el programa continuará igualmente desde las 7:30 de la noche, con la producción “The rights of nature: A global movement”, en la cual se describe la visión que hay en occidente de tratar a la naturaleza como una propiedad, como una mercancía cuyo único valor es satisfacer las necesidades del hombre. En esta misma jornada de películas, se presenta a partir de las 8:30 de la noche “La Ballena Franca”, un poema cinematográfico donde se alcanza una inmersión sensorial hasta el corazón del mar patagónico para conocer la vida de las ballenas francas australes.

La sexta entrega de este programa será para el viernes 19 de julio a las 7:30 de la noche, y estará estelarizada por “El Hada de la Cleta”, película ecuatoriana que construye una historia donde una joven hada volará sobre su bicicleta e intentará restaurar el cielo azul, enfrentando ogros, dragones y troles motorizados. Hacia las 8 de la noche del mismo viernes, se proyectará “Useless”, documental que descubre por qué los desperdicios de alimentos y de ropa se han convertido en un problema muy serio, y qué podemos hacer al respecto.

Finalmente, el sábado 20 de julio el programa del festival cerrará con dos películas más: “El Buzo”, a partir de las 7:30 de la noche, producción mexicana que se centra en la labor de Julio César como jefe del equipo de buceo del alcantarillado de la Ciudad de México; y “Enough White Tea Cups”, trabajo de investigación que , ofrece ejemplos concretos de cómo el diseño industrial puede ser utilizado para construir viviendas más asequibles, reducir la polución de los océanos e incluso eliminar minas anti personas.

El acceso a cada una de las funciones será completamente gratuito, con un cupo limitado a 80 espectadores.

