Listo, plan B contra ‘sabotaje legal’ por NAIM Texcoco

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador reconoció que “aunque menor, sí existe un retraso” en las obras para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el jefe del Ejecutivo federal consideró que los juicios de amparo promovidos por quienes quedaron inconformes tras la cancelación del proyecto en Texcoco han afectado el arranque de las obras en Santa Lucía; de ahí que ya se analiza un plan B para sortear el “sabotaje legal” de los que habían proyectado un nuevo Santa Fe en Texcoco.

“Sí tenemos un plan B para enfrentar el sabotaje legal que se está padeciendo, la lluvia de amparos, de gente que quedó muy inconforme porque no pudo mantener sus privilegios y el negocio jugoso que significaba construir el aeropuerto en el lago de Texcoco. A ellos no les importa que se iba a hundir el aeropuerto, a ellos no les importa que se iba a desfalcar la Hacienda pública (…) A ellos los que les importaba era el dinero, el negocio, el que iban a hacer con los terrenos del actual aeropuerto un Santa Fe, y ya tenían planeado el saqueo” subrayó ante los medios de comunicación.

Agregó que afortunadamente, el poder judicial decidió conjuntar en un sólo juzgado todos los recursos legales en contra de Santa Lucía y que será a finales del presente mes cuando se emita la Manifestación de Impacto Ambiental respecto al terreno de Santa Lucía, que lleva funcionando como aeropuerto militar 50 años de actividad.

“Básicamente yo espero que salgamos en tiempo. Acabo de tener una evaluación la semana pasada y sí, hay un retraso, pero menor. Y están los amparos, pero se sigue trabajando en toda la parte de planeación (…) yo creo que en 15 días más cuando mucho. Ya está por terminarse el estudio y el plan B es que se va a construir el aeropuerto de Santa Lucía en el marco de la legalidad y a pesar de los obstáculos que nos están poniendo nuestros adversarios”, externó el presidente López Obrador.

