Jonathan dos Santos “Me encantaría alcanzar a Gio en el América”

¿Los hermanos Dos Santos juntos en América? A Jonathan le encantaría jugar junto a su hermano, como lo hizo en Barcelona, Villarreal y Los Ángeles Galaxy.

El mediocampista mexicano, héroe de la final de la Copa Oro ante Estados Unidos, reconoció en FOX Sports, en entrevista con Fernando Schwartz, que le “encantaría” alcanzar a su hermano en las Águilas en un futuro.

“¿Alcanzar a Gio en América? Me encantaría, es el club donde siempre he querido jugar,el equipo que veíamos en la televisión. Nuestros ídolos eran Pavel Pardo, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco… Siempre hemos querido jugar juntos y por qué no, me encantaría”, confesó el jugador de 29 años, quien desea que su hermano descargue todo su talento en la Liga MX.

“Giovani es un grandísimo jugador, ojalá que sea su año, se lo merece después de tanto sufrimiento, de quedar fuera del equipo. América es el mejor club en el que puede estar, ojalá lo aproveche”, agregó el menor de los Dos Santos.