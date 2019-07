Apoya Blanca Gámez a deportistas de El aliviane, competirán en mundial de basquetbol

Cuatro jóvenes integrantes de la asociación “El aliviane, gente especial” fueron seleccionados para representar a México en los Juegos Globales INAS que se llevarán a cabo del 12 al 19 de octubre del presente año en Brisbane, Australia.

Lo anterior luego de recibir la medalla de oro en los Juegos Nacionales Deportivos para Personas con Discapacidad Intelectual realizado durante el mes de marzo en Puerto Vallarta, Jalisco.

“El aliviane” es una asociación que atiende a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y neuromotora. En sus instalaciones diariamente reciben a cerca de 64 personas a través de talleres de teatro, cocina, artes plásticas, baile, danza y en el área deportiva en basquetbol, softbol, atletismo y futbol siete.

El equipo de softbol es único en el país para personas con discapacidad y ya tiene 16 años entrenando para jugar contra equipos de personas convencionales.

Para César Alejandro Ortega Vargas de 29 años de edad, su discapacidad intelectual no ha sido barrera que le impida destacar. Desde que llegó a El aliviane hace 15 años, practica basquetbol, porque es lo que más le gusta hacer y ahora es parte de la selección de México.

Por su parte, Fernando Sánchez Arrieta de 31 años de edad, quien es fanático de Lebron James de los Lakers de Los Ángeles, California, cumplirá muy pronto su sueño de representar a su país en una competencia internacional como lo son los Juegos Globales INAS.

Fernando sobresale por hacer anotaciones de tres puntos, ya que tiene una destacada habilidad, según lo indica su entrenador, Antonio Asiain Ruiz quien fue nombrado como entrenador en jefe de la selección mexicana que en el mes de octubre viajará a Australia.

Enrique Fuentecillas, alias “Quique”, tiene Síndrome de Down, eso no le ha impedido convertirse en el alma de “El aliviane”. Le gusta bailar diferentes tipos de música como salsa, can can y tango, lo que lo llevó a ganar la medalla de bronce en las competencias de Puerto Vallarta el pasado 23 de mayo.

La asociación ha sido apoyada en varias ocasiones por la diputada Blanca Gámez, por lo que este jueves 11 de julio, acudieron a sus oficinas a obsequiarle una camiseta de la selección que viajará a Australia para representar a México.

La diputada, les felicitó por la presea recibida y los conminó a seguir esforzándose y aprovechar todas las oportunidades, siempre poniendo el ejemplo.

Laura Fuentes, encargada de relaciones públicas de la asociación agradeció a Blanca Gámez por su ayuda y externó que existe una campaña permanente de apadrinamiento ya que los gastos son muchos y no cuentan con recursos, además de los insumos diarios, ahora está la competencia, por lo que esperan encontrar personas o instituciones que patrocinen con los costos de hospedaje y transporte, entre otros.

Y es que en el centro de atención ofrecen alimentos a las y los usuarios en la mañana y al medio día, entre otro tipo de ayuda como zapatos, ya que la mayoría de estas personas son de escasos recursos y muchos de ellos ya no cuentan con padre y madre.

“Es muy importante la inclusión en la sociedad chihuahuense. Debemos dejar atrás situaciones de ignorancia y valorar más a las personas con discapacidad para que tengan mayores oportunidadades de educación y empleo dignos, que les permitan salir adelante y ser autosuficientes”, refirió la representante de El aliviane.

Laura Fuentes invitó a la ciudadanía a apoyar a la asociación acudiendo al “Juego de estrellas” el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana en el estadio Manuel L. Almanza en el que el equipo de softbol de El aliviane se enfrentará a funcionarios, deportistas, locutores y empresarios, con entrada de cooperación voluntaria, en un juego por la inclusión.

Si alguna persona quiere apoyar al equipo puede comunicarse al teléfono 6143602606

Comentarios

comentarios