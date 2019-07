México va en retroceso: Rocío Reza

El Gobierno de la Cuarta Transformación le ha fallado a México, hoy estamos en recesión económica y no hay desarrollo, entramos a una crisis a la que no debimos de haber llegado, resultado de las erróneas decisiones financieras, aseguró Rocío Reza Gallegos presidenta estatal del PAN.

Destacó que las malas políticas aplicadas por el Gobierno de López Obrador están causando un caos económico, pues no hay inversión, ni generación de empleo y el producto interno bruto no va a crecer.

Resaltó que un análisis de Bank of America Merryl Linch (BofA), basado en los modelos de su equipo económico, determinó que México muestra señales de estar en una recesión técnica, pues durante el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) presentó una contracción, así como claras señales de una caída para el cierre del segundo trimestre.

Indicó que el Gobierno Federal tiene que rectificar su política económica, pues una política de asistencialismo está condenando al fracaso los avances que ya se tenían en desarrollo económico.

Señaló que la recesión económica implica entrar a un ciclo donde la actividad económica se reduce, por lo tanto se disminuye el consumo y la inversión y, por si fuera poco, aumenta el desempleo.

“Se corre el riesgo de que se degrade la calificación crediticia por parte de las calificadoras y que con ello se registre un aumento de inflación al no haber crecimiento económico en el país e incertidumbre en las inversiones, pues este gobierno es experto en generar eso precisamente, la incertidumbre” reiteró la dirigente estatal de Acción Nacional.

