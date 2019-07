Domina Venados en casa ajena

La tarde de este jueves, dio inicio la serie entre los Venados de Madera y Faraones de Nuevo Casas Grandes, duelo correspondiente a la jornada número nueve, de la Liga Estatal de Béisbol Bankaool 2019, llevandose la victoria los visitantes por 4-2.

Fue en el cuarto capítulo donde se anotaron las primeras dos carreras para el equipo de Venados, cuando Tadeo Espinoza llegó a las bases en error defensivo y Rigoberto Armenta junto con Ariel Leyva batearon imparable, para remolcar la primera y segunda carrera respectivamente. En el quinto rollo, Guadalupe Quintero abrió la entrada con doblete y Tadeo Espinoza remolcó la tercera carrera con un sencillo. Para el cierre de la sexta entrada, Daniel Yépez de Faraones bateó un cuadrangular con Jesús Tovar a bordo, para recortar distancias 3-2. La pizarra se movería por última ocasión en la apertura del octavo episodio, cuando Jesús Rivera pegó imparable al jardín central, pero Erick Veliz ingresaría como corredor emergente y anotaría la cuarta carrera en un wild pitch. Madera retiró los seis outs restantes, para tomar ventaja 1-0 en la serie ante Faraones. Samuel Zazueta se acreditó la victoria con siete entradas y dos tercios, tolerando un par de anotaciones, con una base por bola y diez ponches. Luis Márquez cargó con el descalabro. Jesús Ruiz selló la victoria al retirar a los últimos cuatro bateadores y así logró adjudicarse el salvamento. El segundo juego de la serie, se encuentra programado para este viernes 12 de julio, en punto de las 19:30 horas.

Algodoneros KO 17-7 a Dorados

Iván Gamero descargo cuadrangular (2) y empujo siete carreras, en la victoria número 20 del certamen de los líderes Algodoneros de Delicias por KO de 17-7 en ocho entradas sobre los Dorados de Chihuahua, anoche en la apertura de la penúltima jornada del Campeonato Estatal de Beisbol Bankaool 2019 temporada Ángel “Bucky” Pérez. Algodoneros vino a la capital y demostró porque ha sido el mejor equipo del torneo, con dos mortíferos racimos ataques de cuatro carreras en las dos primeras entradas, se confirmo en el comando de la tabla de posiciones con apenas cinco descalabros a cambio del par de docenas de triunfos. Cuando se esperaba que Chihuahua (11-14) iba a confirmar que lo hecho en su última salida ante Manzaneros no era cosa de la casualidad, todo se fue por la borda, el equipo capitalino sufrió su quinto KO en el año y todavía sin nada definido sobre su calificación a playoffs. Misael Verduzco inicio lanzando por Algodoneros y solo saco un out, para llegar en su lugar el ganador Adrian García (2-0) que en cinco entradas y dos tercios de actuación tuvo labor de seis hits, cuatro ponches y dos bases por bolas, las dos últimas entradas las trabajo Cosme Gutiérrez. El pitcheo local que en total tolero 18 imparables, tuvo como perdedor a David Gardea (1-2) segundo de seis lanzadores capitalinos. Delicias mando a las regaderas al abridor Joaquin Lara en la misma primera entrada, con racimo de cuatro carreras, remolcadas por Iván Gámez con doble y Carlos Rubio con sencillo al prado central. Pero la artillera dorada que en total pego 16 incogibles, vino a la carga y logró rebelión de cinco carreras, frente al abridor Misael Verduzco a quién le dieron seis hits consecutivos, entre ellos el doceavo jonrón de Alex Pineda con dos compañeros en las almohadillas, por cierto un kilométrico bombazo que se llevo la barda del jardín derecho. Al líder, eso no le quito el sueño, rápidamente contesto con ramillete de cuatro vueltas que le dio una ventaja que jamás se vio alcanzada por el enemigo.

Con un corredor en base y un out en la pizarra, Omar Jaramillo conecto de hit, Iván Gándara empato el score 5-5 con línea productora, Luis Eduardo “La Changa” García elevo defoult por la antesala y enseguida en cuenta de 3-1, Iván Gamero disparo batazo de cuatro esquinas sobre la verja del prado izquierdo. Dorados se puso 8-6 en el fin del tercero, pero Gamero metió línea que trajo sus producciones seis y siete de la noche aumentando la ventaja visitante 10-6 al comenzar el quinto episodio. El veterano Edgar González de los locales fue el mejor bateador del partido al irse perfecto de 4-4 con doblete. Esta noche a las 19:30 horas será el segundo partido de la serie.

Apalea 8-1 al campeón En su mejor exhibición en la presente campaña, Indios de Ciudad dominó 8-1 a los campeones Manzaneros de Cuauhtémoc, para tomar ventaja en la serie de 1-0, ayer en el inicio de la novena jornada del Campeonato Estatal de Beisbol Bankaool 2019 temporada Ángel “Bucky” Pérez. La Tribu que llego al Gran Estadio Cuauhtémoc con una racha de cuatro victorias en fila, ahora tiene cinco éxitos en forma consecutiva para seguir con marca perfecta desde que Eduardo “Walo” Rivera tomo las riendas de la nave. En la pelea por la segunda posición, Indios (15-10) se puso a solo un juego de Manzaneros (16-9), por lo cual los partidos de hoy y mañana serán determinantes para tal situación. La visita mando a la loma a Jesús Huerta (4-4) quien se llevo la victoria, al tolerar solo cinco hits y ponchar a ocho en ocho entradas completas de acción. Por los campeones, comenzó el derrotado Pedro Zamora (4-2) lanzo dos entradas y dos tercios. Indios abrió la pizarra en la parte alta de la tercera entrada, donde mandaron a cinco hombres a la tierra prometida. Rodolfo Soto encendió la chispa con imparable, Kevin Robles fue ponchado, pero Julio Pacheco (3) se voló la barda para poner el marcador 2-0. Enseguida vino Miguel Rodríguez con incogible, en ponche a Oscar Sígala cayo el segundo out, Eudor García negocio boleto gratis y Yahir Gurrola pegó triple remolcando sus carreras 38 y 39 de la justa para confirmarse en la cima de dicho departamento, enseguida timbró con productor de Omar Gómez. Juárez completo la cuota anotando a cuentas gotas en la sexta, octava y novena entrada, mientras Manzaneros rompió la blanqueada al jugarse el octavo rollo, en los spikes de Octavio “Toronjo” Armendáriz que había pegado doblete. La serie continua está noche con el segundo juego de la serie a partir de la 19:30 horas.