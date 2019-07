Viene el líder Algodoneros a la capital

Tiene Faraones última oportunidad en casa

En medio de gran expectación, hoy a las 19:30 horas inicia la penúltima jornada de temporada regular del Campeonato Estatal de Beisbol Bankaool 2019 temporada Ángel "Bucky" Pérez.

Solo seis partidos restan para dar paso a los playoffs y de momento nada está definido, solo el líder Algodoneros de Delicias y el sublíder Manzaneros de Cuauhtémoc, tienen asegurado su lugar para la postemporada y en la parte baja de la tabla el colero Faraones de NCG todavía cuenta posibilidades de avanzar entre los mejores ocho.

Por lo anterior, la presente es una de las temporadas más cerradas de los últimos años, con todavía mucho de por juego. Van Algodoneros por la novena Algodoneros de Delicias (19-5) ha ganado sus ocho series en disputa, es el mejor equipo del torneo, tiene al líder de bateo y con todo ese palmares visita desde esta noche en el Estadio Monumental a los Dorados de Chihuahua (11-13), que en su última salida lograron una victoria que los volvió a la vida.

El veterano Luis Eduardo “La Changa” García líder de bateo con .500 de porcentaje y que fue campeón con la franela de los Dorados de Chihuahua en el 2008, busca seguir su racha ofensiva, cuando enfrente al peor pitcheo de liga con 7.98 en carreras limpias admitidas.

Ubicado en zona de clasificación en séptimo lugar de la general con 11-13 en ganados y perdidos, Dorados viene de conquistar una gran victoria de 4-1 en el último juego de la serie ante Manzaneros de Cuauhtémoc, que además de cortar una racha de siete descalabros, les devolvió esa confianza que se había ido de vacaciones, luego de perder un día antes su quinta serie en forma consecutiva.

Probables abridores

Junio 11.- Joaquín Lara (3-1, 3.89 PCL) vs Misael Verduzco (2-0, 4.50 PCL)

Junio 12.- Ever Villarreal (0-2, 10.57 PCL) vs Ismael Tijerina (3-1, 5.50 PCL

Junio 13.- Felipe Hernández (0-0, 1.29 PCL) vs Mario González (4-0, 4.09 PCL)

Hace un año

Delicias ganó la serie 2-1 Gran banquete en la capital de la manzana Pronosticándose tres llenos en el Gran Estadio Cuauhtémoc, Manzaneros recibe a los Indios de Ciudad Juárez, en una serie donde chocan dos de los tres equipos que para muchos son serios candidatos al título.

Considerada como la mejor afición del estado, los hinchas de la VI Zona tendrán tres partidos con sabor a playoffs, se verán las caras los equipos que tienen el pitcheo colectivo de la liga; Indios ocupa el sitio de honor con 4.50 y Manzaneros le sigue con 4.71.

Los campeones (16-8) con la calificación en la bolsa, son segundo de la general y presentan como novedad la presencia del estelar cerrador José Ángel Hernández quien va reportar desde esta noche.

Indios de Juárez (14-10) firme en el tercer lugar de la tabla, busca seguir la racha ganadora con Eduardo “Walo” Rivera como manejador la cual está en 4-0 y el slugger Yahir Gurrola líder de carreras producidas con 38 tratará de consolidarse en dicho departamento.

El año pasado, con Rivera como brazo derecho del manager Beto Rojas, Manzaneros probó las mieles del título.

“Antes que nada será una gran serie, claro que es muy importante tener la información del rival, pero el beisbol de momentos y rachas, lo que en ocasiones rompe cualquier estrategia”. señalo Rivera sobre la posible ventaja de conocer a los rivales en turno.

Probables abridores

Junio 11.- Pedro Zamora (4-1, 4.02 PCL) vs Jesús Huerta (3-4, 3.18 PCL)

Junio 12.- Rafael Servín (3-0, 1.23 PCL) vs Aldo Salinas (4-1, 4.29 PCL)

Junio 13.- Daniel Valdez (1-0, 7.07 PCL) vs Luis Fernando Miranda (3-2, 3.28 PCL)

Hace un año

Cuauhtémoc ganó la serie 2-1 Faraones sin tiempo que perder A tres juegos de la zona de clasificación, los Faraones de NCG saben que desde hoy se pueden estar jugando su última oportunidad de estar en los playoffs.

La V zona recibe en el “Luis Cobos Huerta” a los Venados de Madera actuales líderes de bateo .341 y quienes llegan a un estadio ideal para los bateadores.

Faraones (6-18), está obligado a ganar los tres partidos y esperar que Mineros y Soles sean barridos y así jugarse el todo por el todo en la última serie cuando visiten a los Soles de Ojinaga.

En cambio Venados (13-11) cuarto puesto de la tabla general, con una victoria habrá asegurar su lugar en la postemporada.

Se cocina un duelo de bombarderos, por los de casa con su manager-jugador Daniel Yépez que comparte el liderato de jonrones con Alejandro Pineda de Dorados de Chihuahua ambos con 11 y por los visitantes Francisco Sánchez que es cuarto en la lista de los jonrones con 8 y tercero entre los mejores productores con 31 remolcadas.

Probables abridores

Junio 11.- Luis Márquez (1-2, 8.39 PCL) vs Samuel Zazueta (4-3, 4.76 PCL)

Junio 12.- Felipe Hernández (0-0, 4.50 PC) vs Jesús Manuel Bustamante (2-1, 5.57 PCL)

Junio 13.- Obed Esqueda (2-3, 4.58 PCL) vs Luis Manuel Mendoza (2-1, 3.81 PCL)

Hace un año

NCG ganó la serie 2-1 Regresa Beto con otra piel La noche del viernes será diferente a cualquier otra en la Capital del Mundo, porque Mineros de Parral les hará los honores nada menos que a los Rojos de Jiménez y al ex-minero Humberto Gutiérrez Valerio.

El siempre esperado clásico del sur, tiene en el fenómeno “Beto Gutiérrez”, a un pretexto que seguramente abarrotará el graderío del Coloso de Los Linderos, con los aficionados viendo a su ex-ídolo con el odiado rival.

Beto Gutiérrez logró con los Mineros sus seis últimos títulos en la historia en las campañas 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017, pero durante el beisbol de estufa de este 2019 fue cambiado a la VIII zona para defender los colores de la “Furia Roja”.

Rojos y Mineros van a cerrar la campaña con seis partidos que lucen trepidantes, Jiménez (12-12) es quinto lugar de la tabla a un paso de la calificación, en cambio Mineros (9-15) es octavo sitio, posición que comparte con Soles de Ojinaga.

Aunque en la lucha por la calificación, Mineros domina a Soles en la serie entre si, los pupilos de Jaime Quintana no pueden estar a expensas a ello, necesitar sumar el mayor número de victorias y aprovechar el que todavía la calificación está en sus manos.

Por la rivalidad y todo lo demás, Rojos no va dejar pasar la oportunidad de eliminar a Mineros, lo cual sería un logró mayúsculo y una motivación extra para ir a los playoffs. Probables abridores

Junio 12.- Martin Urías (0-4, 6.27 PCL) vs Javier Rodríguez (3-1, 3.57 PCL)

Junio 13.- Alfonso Pulido (2-3, 7.28 PCL) vs Marvel Manríquez (1-2, 6.47 PCL)

Junio 14.- Mario Rodríguez (2-0, 3.30 PCL) vs Alvaro Sandoval (2-3, 6.91 PCL)

Hace un año

Parral ganó la serie 3-0 Estrena Mazorqueros tercer manager Martin Villa no solo espera tener un debut triunfal, sino que está obligado a recuperar la confianza de los Mazorqueros de Camargo, cuando reciban desde mañana a los Soles de Ojinaga en serie donde ambos clubes están metidos de lleno en la pelea de la calificación.

Villa, se convierte en el tercer manager de Mazorqueros en este 2019, luego que en la pasada serie la IX Zona fue barrido por los Algodoneros de Delicias, lo que le costó el trabajo a Beto Ortiz que había llegado en lugar de Victor Ledezma.

Al perder los tres duelos en Delicias, Mazorqueros dejo números de 11-13 empatado en el sexto lugar por Dorados de Chihuahua, a dos juegos de ventaja de Soles y Mineros de Parral.

Camargo necesita mínimo llevarse la serie porque al final va terminar en Madera, la plaza más difícil del estatal donde los Venados tiene 10 victorias a cambio de solo dos descalabros.

Los “Lara Boys” (9-15) son el motivo que el estatal de al llegar la penúltima jornada la justa mantenga una gran expectación.

“La idea es ir por la serie, sabemos que no será fácil porque Mazorqueros es un gran equipo, si sacamos un juego vamos a buscar la calificación en la última jornada en nuestra casa”, señaló Armando Lara manager fronterizo. Probables abridores

Junio 12.- Saúl Vázquez (4-1, 2.60 PCL) vs Isaac Castro (2-4, 5.44 PCL

Junio 13.- Aarón Aguilar (2-2, 5.40 PCL) vs Luis Rene Saenz (2-2, 4.25 PCL)

Junio 14.- No definido vs José Angel Uzeta (0-1, 7.94 PCL)

Hace un año

Camargo ganó la serie 3-0