Javier Duarte asegura tener ‘información valiosa’; acusa extorsión por parte de la PGR

Esta noche, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte acusó de extorsión al ex encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán; asimismo envió una carta al periodista Ciro Gómez Leyva en la cual —dice— pronto revelará información valiosa.

Mientras tanto, en entrevista para Grupo Reforma, Duarte de Ochoa, sentenciado a nueve años de prisión luego de pactar un procedimiento abreviado en el que se declaró culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, afirmó que Elías Beltrán lo extorsionó para que dejaran en paz a su familia y le reclasificaran el delito de delincuencia organizada.

El exmandatario, también aseguró que Felipe Muñoz Vázquez, quien hasta el mes pasado fuera titular de la Subprocuraduría de Delitos Federales, también fue beneficiario del pago.

“Hasta ahora, no he revelado a través de quién se entregó el recurso, tanto al ex titular de la Procuraduría General de la República como al subprocurador, en aquel entonces, Felipe Muñoz, porque están metidos tanto Elías Beltrán como Felipe Muñoz”, acusó Duarte.

“En su momento, voy a dar a conocer por los canales adecuados y correctos cómo es que se hizo toda esta situación que es meramente una extorsión. Fue una extorsión hacia mi persona donde me amenazaron con la integridad y con la vida misma de mi familia, no tuve de otra más que hacer eso. Esto no es un cohecho, esta es una extorsión, me extorsionaron, fui extorsionado y tuve que pagar para que dejaran a mi familia en paz y para que aceptara todas las pruebas que me fabricaron en mi contra”.

Javier Duarte no mencionó cuánto dinero presuntamente pagó y aseguró que tiene pruebas en contra de Alberto Elías Beltrán y Felipe Muñoz.

-¿Por qué hasta ahora está revelando esto?

“Pues porque ya no están estos cuates en la PGR y lo puedo hacer. Hasta esto sería un suicidio que lo hiciera, ¡imagínate cómo acusas al verdugo ante el mismo verdugo!”, sentenció en la entrevistaDuarte de Ochoa.

