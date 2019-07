¡No fue Lady Gaga! Revelan verdaderos motivos del divorcio de Bradley e Irina

Aunque no existe un confirmación oficial de esta versión, ha trascendido que Irina no se habría sentido cómoda en la casa en Los Ángeles, particularmente en la de Pacific Palisades, porque la mamá de Brad vivía con ellos y eso causó tensión.

El actor tuvo que elegir entre su esposa y su madre y la decisión no fue difícil: “Irina no me dejó por Lady Gaga, me dejó por mi mamá cuando tuve que elegir entre mi esposa y mi madre, la decisión fue muy fácil de tomar”, habría señalado el actor.

Tal parece que Irina Shayk estaría viviendo la misma historia que ocurrió con la mamá de su ex pareja Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, quien fue la causante de la ruptura entre el futbolista y la modelo.