¿Mario Delgado o Bertha Luján? La guerra por el poder ya inició en Morena. El botín: 2021 y 2024

Por Dulce Olvera

El próximo dirigente del partido que hoy detenta el poder en México debe enfrentar ahora las elecciones intermedias de 2021, cuando se renovarán 13 gubernaturas y la Cámara de Diputados federal. Para enfrentar ese reto, Movimiento Regeneración Nacional está en proceso de renovar su dirigencia nacional, y justo en ésta que es la primera guerra interna del partido para definir su futuro próximo, destacan los nombres de Bertha Luján, impulsada por la actual presidenta Yeidckol Polevnsky, y del Diputado Mario Delgado, apoyado por la alianza Marcelo Ebrard-Monreal.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado hace cinco años por el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta su primera disputa interna como partido en el poder por la dirigencia nacional y con miras a las elecciones del 2021, donde están en juego 13 gubernaturas, la Cámara de Diputados e incluso las piezas que definirán la sucesión presidencial en 2024.

Desde adentro de este partido joven –que obtuvo su registro como instituto político el 1 de agosto de 2014–, en la Secretaría General, que lidera Yeidckol Polevnsky Gurwitz, y desde la Oficina de la Presidencia y con el coordinador de los “superdelegados”, Gabriel García Hernández, se mueven las piezas para impulsar como la próxima Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional a Bertha Luján Uranga, dirigente del Consejo Nacional de Morena desde 2015 y ex Secretaria General (2012-2015), quien es cercana al Presidente López Obrador –quien se mantiene, hasta ahora, ajeno a la decisión– y madre de la actual Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.

Además, desde una alianza coyuntural entre el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, se apoya al Diputado federal Mario Delgado Carrillo.

“Ahorita están con la cargada. Todos creen que es Bertha Luján o que es Mario Delgado. ¡Eso es del PRI! ¿Vamos a repetir que Morena tenga de dirigente a un amigo del Presidente como en las épocas priistas?”, cuestionó Alejandro Rojas Díaz Dura, Senador suplente de Monreal y quien ha sido una piedra en el zapato de Yeidckol los últimos meses.

“Cada quién ya trae una corriente y eso es perredizar a Morena. Eso nos lleva a confrontaciones estériles y a una descomposición política que no le sirve al país”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

El ahora Presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, fue el primer dirigente nacional de Morena de 2012 a 2015, seguido por López Obrador de 2015 a 2017 y por Yeidckol Polevnsky de 2017 a 2019, quien es cuestionada por pagar alrededor de 23 mil dólares en mayo del año pasado para viajar en un jet privado durante una gira de campaña por Tamaulipas.

La sustitución de la dirigencia debió hacerse en noviembre del 2018, pero se extendió un año luego de una reforma en sus estatutos en medio de la transición de Gobierno federal.

En agosto próximo se emitirá la convocatoria para renovar el Comité Ejecutivo Nacional partidista, en octubre se celebrarán las elecciones, y la toma de posesión será el 20 de noviembre, fecha para el Congreso Nacional morenista.

“Es el primer desafío de contienda interna de este partido. Ya en el poder hay recursos y posibilidades de controlar las candidaturas en todo el país. Hay mucho en juego y eso plantea un mecanismo de competencia agudo”, dijo Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo de la Universidad Iberoamericana, quien observó desde Puebla la elección extraordinaria a Gobernador como una pequeña muestra de lo que puede pasar a nivel nacional con Morena.

“[El Senador de Morena] Alejandro Armenta Mier, del lado de Ricardo Monreal, hizo una campaña muy fuerte contra [Miguel] Barbosa, que representaba los intereses de Yeidckol. El primer mes de campaña fue de contienda interna, una lucha pública, y la oposición no lo pudo capitalizar”, expuso en entrevista con este diario digital.

LA OPCIÓN DE LA CONTINUIDAD

La presidenta del Consejo Nacional de Morena Bertha Luján sería una continuidad del grupo partidista de líderes “subordinados” al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en las elecciones de 2012 la propuso para la Secretaría de la Función Pública y en su jefatura de Gobierno fue la Contralora general del Distrito Federal.

“A Morena no le sirve una dirigente o un dirigente que sea dócil o solo un administrador del movimiento que mantenga el status quo. Morena está perdiendo base política. Bertha Luján y Mario Delgado son la continuidad”, aseguró el Senador de Morena Alejandro Rojas.

El politólogo de la UNAM especialista en partidos políticos, Francisco Reveles Vázquez, coincidió en que Luján solo seguiría el trabajo realizado por Martí Batres (2012-2015) y Yeidckol Polevnsky (2017-2019), líderes “muy subordinados al Presidente López Obrador que no han atendido los problemas fundamentales de consolidación del partido” para dejar de ser eclipsado por la figura del mandatario.

El Senador Alejandro Rojas, que no descarta también contender por la dirigencia del partido, tiene además la sospecha de un fraude electoral por parte de Yeidckol y su alfil Bertha Luján, a través de “manipulación” al padrón de militantes de Morena.

Ante el Instituto Nacional Electoral (INE) están registrados y aprobados 319 mil 449 afiliados al corte de enero de este año.

Pero el morenista dice que hasta 2017 se tenían 3.5 millones de militantes, durante la campaña presidencial de enero a julio solicitaron afiliarse otros 3 millones y medio, y de julio a diciembre los comités afiliaron a otros 3 millones. Según sus datos y cálculos, tendrían que haber alrededor de 10 millones de militantes.

“Digo que están fraguando un fraude porque quieren convocar a 300 asambleas distritales amañadas para ahí elegir a los dirigentes a padrón rasurado y manipulado. Tanto Bertha Luján como Yeidckol Polevsnky se apoderaron del control y tienen un padrón distinto dejando afuera a la mayoría de los morenistas”, acusó Rojas.

El argumento de Yeidckol para cerrar la afiliación fue para evitar “infiltrados” tras el medio millón de solicitudes de afiliación recibidas luego del triunfo electoral de 2018. En marzo, en pleno pleito público contra Monreal, declaró que “son muchas las sabandijas que se nos han infiltrado, son muchos los que están echándole el ojo al partido de una manera mezquina y perversa”.

“No han actualizado al padrón en el INE. No basta con estar afiliado en el padrón de Morena, pues si no se está dado de alta en el INE, legalmente no se es militante de Morena”, afirmó Rojas Díaz Durán. “Morena tiene que poner el ejemplo de ser democrática, estar abierta y ser incluyente, con procesos legales. Si no es democrática desde el principio, crecerá deformada”, advirtió.

EL IMPULSO A DELGADO

“Si yo puedo contribuir a fortalecer al partido, claro que estoy dispuesto a ello, pero hay que esperar todavía la convocatoria”, le dijo el Diputado Mario Delgado al diario El Economista en junio. “Morena va a ser el vehículo para que prevalezca por más años la Cuarta Transformación, para que se consolide”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados participó en la campaña de 2006 en apoyo a Marcelo Ebrard para Jefe de gobierno de la Ciudad de México y tras el triunfo fue el Secretario de Finanzas y luego de Educación en su gestión.

El politólogo Francisco Reveles detecta en el Diputado aspiraciones presidenciales, “por lo que busca dirigir al partido y aprovechar los recursos de ahí para colocarse como candidato presidencial”.

Contrario a la continuidad de Bertha Luján, el analista resaltó la intención de Delgado de plantear la consolidación de la organización mediante reglas claras, y un mayor reconocimiento a los cuadros en los estados para que el partido gane autonomía frente a su fundador López Obrador.

El politólogo de la Universidad Iberoamericana, Juan Luis Hernández Avendaño, agregó que “con esta alianza coyuntural entre Monreal y Marcelo Ebrard estaríamos hablando de un candidato que representaría los intereses de la izquierda ex priista que tuvo su papel y posición primero en el PRD y ahora en Morena”.

El Senador Ricardo Monreal, que mantiene comunicación al menos cada dos semanas con el Presidente López Obrador, dijo en abril que decidió no involucrarse en la renovación de la dirigencia de Morena, y que no participará en actos partidistas, acompañando a candidatos o haciendo funciones de partido.

LO QUE SE JUEGA EN 2021

El filósofo Enrique Dussel, ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) fundada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió a la morenista Bertha Luján en un evento que “si no empezamos la crítica interna, en dos años el partido no va a valer para nada”.

“En el partido tienen planes privados y no comunitarios ni políticos. Estamos cayendo en lo mismo que criticamos”, dijo. “Tenemos un gran líder. Pero el líder sin partido no va a lograr hacer lo que intenta. Si no formamos un partido serio, no sé qué va a pasar con la Cuarta Transformación. La gente de base está perdiendo el entusiasmo de hace un año”.

En 2021 los ciudadanos elegirán Gobernador en Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Campeche, Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua y Tlaxcala.

Actualmente con la ola lopezobradorista, Morena tiene Gobernadores en la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum Pardo; Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; Tabasco, Adán López Hernández; Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y ganó en junio 2018 Baja California con Jaime Bonilla Valdez y Puebla, Miguel Ángel Barbosa.

En la Cámara de Diputados cuenta con mayoría con 259 diputados (51.8 por ciento) seguido del PAN (15.6 por ciento) y el PRI (9.4 por ciento).

“Ya la gente nos está dando la espalda”, reconoció el Senador morenista Alejandro Rojas. “En la elección pasada en seis estados, Morena perdió casi 3 millones de votos –el 65 por ciento de su base electoral– y el PAN se fortaleció, solo perdió 300 mil votos. El 2021 puede ser el Waterloo de la Cuarta Transformación”.

El politólogo Juan Luis Hernández Avendaño también observa el fortalecimiento del blanquiazul. “Veo al PAN con posibilidades de capitalizar en el 2021 las protestas y movilizaciones sociales de la clase media; ahí tiene una base”, dijo.

