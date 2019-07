Galilea Montijo confiesa que quiere dejar ‘Hoy’

La conductora Galilea Montijo mencionó que está dispuesta a irse del programa “Hoy” para seguir sus objetivos como empresaria.

Galilea Montijo es una de las presentadoras más populares de la televisión mexicana, pues por más de 10 años ha formado parte del equipo del programa “Hoy“. Sin embargo, la conductora de 46 años de edad habló de sus planes a futuro y de su estancia en el matutino de Televisa.

De acuerdo con la revista “Hola” y el programa “De primera mano”, Galilea Montijo está buscando hacer un cambio significativo en su vida en el ámbito profesional, ya que se considera una persona que odia la monotonía. Por lo que abrió su corazón y confesó si realmente quiere seguir en “Hoy“.

“A mí me gustaría pronto irme, porque yo soy una persona que me gusta muchísimo cambiar, soy géminis, a mí la monotonía me mata, eso lo saben ya mis jefes y esa es una decisión de la empresa, no mía”, mencionó.

Además, confesó que tal vez es el momento de cerrar ciclos. “Muchas veces los ciclos se tienen que cerrar y vienen nuevas generaciones, yo tengo ganas de hacer otras cosas, entonces eso se lo dejo yo a mis jefes”, destacó.

Lo que le gustaría hacer…

Galilea Montijo mencionó que le gustaría dedicarse a los negocios y explotar sus ideas. “Aunque yo no sé de negocios, pero me gustan las ideas, meterme con gente que sepa aterrizar mis ideas y demás, me encantaría”, indicó. Además mencionó que está muy emocionada por su faceta como empresaria de moda.

