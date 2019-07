Daniel Bisogno expresa su ‘asco’ por Lyn May en pleno programa

El conductor no tuvo tacto en expresarse acerca de la ex vedette, quien presumió nuevo galán…

Lyn May desfiló por la alfombra roja del espectáculo “Tropicana”, donde causó revuelo al llegar nada más ni nada menos que con su nuevo novio, a quien le lleva varias décadas de edad, pero tal parece que eso no fue impedimento para que la pareja se enamorara profundamente.

“Ahí la vi bailar y desde entonces ya no perdimos comunicación, me enamoré de ella por su personalidad, obviamente yo ya la conocía era un sex symbol desde siempre, pero platicando con ella descubrí su inteligencia, tenemos mucha química y nos estamos conociendo”, dijo el nuevo novio de la ex vedette.

Comentarios

comentarios