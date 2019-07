Hijo de Gustavo Adolfo Infante se desempeña como boxeador amateur

Gustavo Adolfo Infante, de 54 años, se encuentra muy orgulloso de su hijo Gustavo, de 16, quien hace unos días ganó una pelea de box en la categoría amateur, donde compite en el rango de peso supermosca. El periodista nos contó que aunque al principio no estaba de acuerdo con que su primogénito realizara esta actividad, por miedo a que lo golpearan, ahora lo apoya más que nunca en cumplir sus sueños.

Siempre le ha apasionado el box

“Sí, ahora ya dio el peso de 53.200 kilos y pelea en la categoría supermosca. Gustavo insiste en que quiere ser profesional y, aunque no es lo mejor para un padre ver cómo golpean a tu hijo en el ring, si él así lo ha decidido, lo voy a apoyar siempre”.

¿Cómo inició en el boxeo?

“Tiene como dos años que me dijo que quería practicar, y yo no quería, pero ha hecho un gran sacrificio, pues en 15 días tuvo que bajar cinco kilos y medio. Además, un amigo de mi hijo ya le estaba consiguiendo peleas clandestinas y fue cuando dije: ‘No, me lo van a lastimar’, así que decidí apoyarlo abiertamente para que las cosas se hicieran bien. La única condición que le puse es que estudie una carrera universitaria”.

