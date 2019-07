“Falló el corrector”, dice Vicente Fox tras críticas por escribir “govierno”

Ni hablar (falló el corrector) y de sonso no me fije y merezco la ^tunda”, una disculpa.

Pero a cambio la partida secreta de López está llena de mala intención, opacidad y corrupción.

Eso si, mancha y ensucia y no tiene disculpa. https://twitter.com/El_Universal_Mx/status/1146464224870354944 …