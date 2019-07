‘Mejor me regreso, aunque sea a seguir con tortilla y sal’: migrante

Desilusionados por largas en sus trámites de asilo político, migrantes refugiados en Ciudad Juárez, Chihuahua, se desistieron a su trámite y este día partieron de regreso a su país; son 70 migrantes, 36 de Honduras y 34 de Guatemala, apoyados por la Organización Internacional para las Migraciones.

Y por mis hijos lo hacía, de tener esa gran decisión, yo de venir a tener esta intensión y poder yo llegar a cruzar a Estados Unidos, pero demasiada suerte no fue esa”, comentó Ángela Flores, migrante hondureña.

Algunos migrantes llevan seis meses esperando, otros, sólo unos días. Al ver la realidad del asilo político prefirieron sumarse a la caravana migrante, pero de retorno a sus hogares.

Yo pedí mi asilo en Estados Unidos y solo me dijeron que me viviera para acá, y me dieron para siete meses, hasta enero del 2020″, destacó Francisco Zúñiga, migrante hondureño.