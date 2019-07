“¡Me la pelan!” Tras escándalos Daniel Bisogno envía mensaje a haters

Luego de las diversas controversias en que se ha visto envuelto, el conductor estalló contra quienes lo critican.

Tras varias semanas de escándalos en las que expuso la supuesta traición de su amiga y comadre Raquel Bigorra, quien presuntamente vendió varias exclusivas de su divorcio con Cristina Riva Palacio a revistas de espectáculos; así como estar involucrado en un accidente automovilístico y ser captado besando a un joven, ahora Daniel Bisogno quiere terminar con las críticas con un contundente mensaje.

A través de su columna para el Diario Basta!, de Grupo Cantón, el conductor escribió a todos sus haters.

Me la pelan! Peores toros he lidiado en mi vida y siempre he salido, y saldré, avante y triunfante. ¿Pero saben por qué? Porque sé quién soy y la gente que me conoce y quiere afortunadamente es muchísima y también saben el tipo de persona que soy. Por eso, pongan lo que pongan, digan lo que digan, ¡me importa una reverenda chingada!”, arremetió el presentador en el texto.

En el texto titulado Peores toros he lidiado, Bisogno aprovechó para callar los escándalos a su alrededor.

[…] lo dejé muy claro: soy totalmente libre de estar con mujeres, hombres, ancianas, perros o lo que se me venga en gana y a nadie nunca le tengo por qué explicar”.

Por otro lado, el conductor y productor relató lo que en verdad ocurrió en el accidente del pasado 22 de junio, donde queda claro que él no tuvo la culpa del percance.

“Yo me siento muy orgulloso de que, sin importar quién tuvo la culpa, yo me quedé ahí viendo que el chavo estuviera bien”, puntualizó Bisogno.

