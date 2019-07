Putin responde a Elton John respecto al trato a la comunidad LGBT

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo hoy que el cantante británico Elton John está “equivocado” respecto a los derechos del colectivo LGBT en Rusia, después de que el artista criticara al mandatario ruso por haber negado problemas de esta comunidad en el país.

“Lo respeto mucho, es un músico brillante, nos encanta escucharlo, pero creo que está equivocado”, dijo Putin en una conferencia de prensa al término de la cumbre del G20 en la ciudad japonesa de Osaka, según recoge la agencia rusa Interfax.

“No he distorsionado nada, porque tenemos una actitud muy equilibrada hacia los miembros de la comunidad LGBT. Es (una postura) absolutamente tranquila, imparcial”, aseguró.

Elton John se mostró “profundamente molesto” en su cuenta oficial de la red social Instagram por una entrevista que dio Putin en vísperas del G20 al periódico británico “Financial Times”, donde dijo que los valores liberales han quedado obsoletos.

“Estoy en profundo desacuerdo con el punto de vista de que políticas que aceptan la diversidad multicultural y sexual han quedado obsoletas en nuestras sociedades. Encuentro un doble rasero en su comentario de que quiere que las personas LGBT “sean felices” y que “no tenemos ningún problema con eso” en Rusia, escribió Elton John en una carta abierta a Putin.

El artista calificó las palabras de éste de “hipócritas”, teniendo en cuenta además que la distribuidora rusa de “Rocketman”, película biográfica sobre Elton John, ha censurado varias escenas de sexo homosexual y consumo de drogas en el filme.

Putin dijo en la entrevista al “Financial Times” que “la idea liberal ha quedado obsoleta” y “está en conflicto con los intereses de la mayoría de la población”.

“O tomemos los valores tradicionales. No estoy intentando insultar a nadie, porque se nos ha condenado por nuestra presunta homofobia. Pero no tenemos problemas con las personas LGBT. Que vivan como quieran, pero algunas cosas nos parecen excesivas”, sostuvo Putin en vísperas del G20.

“Afirman ahora que los niños pueden adoptar cinco o seis géneros. No puedo ni decir qué géneros son esos, no lo sé. Que todos sean felices, no tenemos ningún problema con eso. Pero no se debe permitir que esto eclipse la cultura, las tradiciones y los valores familiares de millones de personas que conforman el núcleo de la población”, insistió el mandatario en la entrevista.

Este sábado indicó en respuesta a las críticas de Elton John que en Rusia existe “una ley por la que todo el mundo arremete contra nosotros, que prohíbe la propaganda homosexual entre menores”, y que él considera que es mejor que “las personas crezcan, se hagan adultas y después decidan quiénes son”.

