Desastre en el país con Amlo: PAN

En menos de un año con Andrés Manuel López Obrador, el país se encuentra con una economía estancada, sin generación de empleos, con altos índices de violencia y con un poder centralista que sigue dañando la soberanía de los estados, señaló Rocío Reza Gallegos, presidenta estatal del PAN.

Indicó que el gobierno de López Obrador ha desmantelado las dependencias federales, que aunque no brindaban un servicio adecuado, ahora ni siquiera tenemos mecanismos que mejorar, México se encuentra paralizado debido a la falta de inteligencia política del presidente y a irremediable frase de que “gobernar no tiene ciencia”.

Destacó que hay un gobierno federal de simulación que no hace nada, que no se preocupa por el desarrollo económico del país, además ha despedido a miles de empleados federales pero ha contratado sin control miles de personas para la Secretaría del bienestar, conservando así a quienes no deberían de permanecer en el gobierno federal, a quienes han hecho uso de su influyentísimo político.

“Estamos peor que en otros sexenios y la sociedad se está dando cuenta. Este gobierno ha hecho uso de medidas clientelares y se mantiene en campaña electoral permanente. No tiene idea de lo que es gobernar ni administrar los recursos para un mejor desempeño económico” añadió Reza González.

Es el gobierno del NO, dijo, solo lo que el presidente diga y acepte, pero no las propuestas que vienen de fuera de su partido, no escucha, no ve, no siente como estamos los mexicanos en este momento, sostuvo.

En todo este tiempo de inacción gubernamental canceló inversiones millonarias, en el nuevo aeropuerto de Texcoco, echó para atrás la reforma educativa, alejó inversiones nacionales y extranjeras, utilizó a los estados como estacones migratorias, recorto presupuesto a universidades públicas, dejó sin medicamentos a hospitales y clínicas, despidió a médicos y personal de enfermería y ha generado un sistema de corrupción en el inicio de su sexenio.

Estamos a 7 meses de gobierno y el panorama no pinta bien, pero tenemos la oportunidad de presionar desde nuestra oposición para que se hagan bien las cosas, señalaremos todo lo que no es por el bien común y alzaremos la voz hasta que nos hagamos escuchar.

