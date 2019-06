Finalizan trabajos de la Mesa Técnica del Proyecto Juárez Iluminado

En reunión de los integrantes de la Mesa Técnica para el análisis del Proyecto Juárez Iluminado, encabezada por los diputados Jesús Alberto Valenciano García, Alejandro Gloria González y Miguel Ángel Colunga Martínez, se dieron por concluidos los trabajos de la misma, luego de que fueran atendidas y discutidas cada una de las inquietudes presentadas por los interesados.

El diputado presidente de la Mesa Técnica, Jesús Alberto Valenciano, señaló que, dentro del grupo de análisis, se recibieron todas las recomendaciones y sugerencias provenientes de los diferentes organismos de la sociedad civil y sectores interesados, a los cuales se les dio respuesta de manera oportuna.

Agregó que, de estas reuniones, surgió un documento que contiene la relatoría de las participaciones de cada una de las personas que estuvieron presentes en las diferentes reuniones realizadas, las cuales serán entregadas a los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso.

En esta última reunión de clausura de los trabajos, el diputado Alejandro Gloria González, en su carácter de secretario de la mesa de trabajo, dio lectura a las conclusiones, las cuales son:

1. Respecto de los proyectos, de si se considera o no deuda.

Los compromisos asumidos por los municipios en los términos del artículo 137 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, no se consideran como contratación de créditos o empréstitos, por lo cual no constituye deuda pública, por ello, al tratarse de Proyectos de Asociación Pública Privada, se entenderán como obligaciones por las cuales derivan compromisos de pago a cargo de los entes públicos, de conformidad con lo que dispone la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

2. Al definirse los Proyectos de Asociación Público Privada, como obligaciones con compromisos de pago, deberán inscribirse en el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera, Reglamento del Registro.

Para llevar a cabo las inscripciones, se deberá proporcionar la opinión técnica emitida por la Comisión Nacional Para el Uso Eficiente de la Energía (CONUE), para garantizar el objeto de la viabilidad técnica del proyecto, a través del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de seguridad y eficiencia energética aplicable.

3. Además de lo anterior, la CONUE deberá acompañar en la integración de las bases de la licitación.

4. Dentro del proyecto de Decreto, se agregará la creación de un comité consultivo que se conformará por representantes de asociaciones civiles e instituciones públicas, y sus integrantes tendrán el carácter de testigo social y podrán participar en las etapas del procedimiento de licitación pública, pudiendo emitir observaciones que estime convenientes, al inicio de los trabajos de licitación, la convocatoria y las bases de las mismas.

5. También se establecerá en el proyecto de Decreto, la implementación de acciones para la ampliación de infraestructura y mejora de las tecnologías para prestar servicios energéticos modernos y sustentables, mediante el uso de fuentes de energía renovables y de tecnologías limpias.

Cabe mencionar, que el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, dio a conocer que también se entregaron documentos en Oficialía de Partes del Legislativo, con cuestionamientos y aportaciones, los cuales también serán atendidos.

Para finalizar, el diputado Valenciano agradeció el interés y participación de los integrantes del grupo de análisis, y declaró concluidos los trabajos del mismo, no sin antes señalar que el próximo lunes 1 de julio, se citará a los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, a una reunión, con la finalidad de entregar las conclusiones y realizar el trámite correspondiente.