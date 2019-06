Candil de la calle y obscuridad de su casa. AMLO con apoyo a Centroamérica: Rocío Reza

El Gobierno Federal no puede apoyar con 100 millones de dólares a centro américa, cuando hace falta esos recursos en el país, además de que se han recortado presupuestos a los estados que necesitan inversión en obra pública, seguridad y en otros rubros como la educación, aseguró Rocío Reza Gallegos presidenta estatal del PAN.

“No se puede tener una política asistencialista para centro américa, cuando vemos que por capricho el gobierno de López Obrador cancela programas e instituciones que no le parecen. Así no se gobierna. No se puede ser candil de la calle, oscuridad en su casa” cuestionó la dirigente panista.

“No se pueden invertir recursos en otros países, cuando necesitamos inversión en los estados. Esto nos demuestra una vez más que el Gobierno Federal, planea sus acciones de acuerdo con lo que le reditué mayor protagonismo y no en acciones reales de gobierno que no se han visto en 7 meses de ejercido el poder” añadió.

Indicó que la solución del presidente López Obrador para combatir la inflación, la inseguridad y el riesgo de crisis es regalar 100 millones de dólares de los impuestos de los mexicanos a centro américa.

“Existe desabasto de medicamentos en el país por la política de “austeridad republicana del Gobierno Federal, pero no hay austeridad para regalar millones de dólares a otros países sin voltear a ver nuestra realidad. Pues así como lo hacen, parece que el dinero nos sobra como país, aún y que en la realidad no se aplique como tal” señaló Reza Gallegos.

Recordó que Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que el objetivo de la inyección de millones de dólares a los países centroamericanos es implementar el programa Sembrando Vida en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Dicho programa emplea a miles de personas para atender al campo a través de la siembra de 1 millón de hectáreas en sistemas productivos agroforestales de 19 estados de México.

