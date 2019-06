Penélope Menchaca confiesa que tiene una intimidante colección

“Para mí (mis muñecas) no son de terror, cada vez que entro a mi clóset las veo y la saludo, habrá gente que les da miedo pero a mí no (…) nunca he contado cuántas tengo, pero yo creo que son como 60″, dijo sin pena la conductora.

” (Algunas) ya viven en su tumba y adentro tienen un certificado de defunción (…) y no puede faltar ‘El Chucky’ y tengo una muñeca como la de Merlina, sin cabeza”, comentó Penélope Menchaca.

Finalmente dijo que también colecciona brujas, porque “los italianos dicen que debes tener colgada una bruja para la buena suerte”.

