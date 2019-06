Muchos empleados federales llevan meses sin recibir sueldo: Miguel Riggs

El Diputado Federal Miguel Riggs dio a conocer que muchos de las personas que laboran en distintas dependencias del gobierno federal aún no les han pagado, algunos casi desde diciembre pasado y su relación laboral no ha sido definida.

Preciso Riggs Baeza que ya es mucho el tiempo que tienen estas personas sin recibir su sueldo, y por no tener problemas mayores no han reclamado a severidad sobre su situación. Cabe mencionar que muchos de ellos se encuentran en diversos programas como por ejemplo el PMU y FONORDE que depende de SEDATU con tres meses sin pago. De la misma manera se encuentra la CONAFOR, donde muchos de ellos están a la deriva. Las autoridades no les definen si están contratados o no; además algunos no les quieren pagar lo justo por despido.

Por otro lado también son diversas dependencias federales que se encuentran en la misma situación, porque todos ellos siguen laborando, pero ni los despiden conforme a derecho, ni les pagan su sueldo.

Ya han salido también por televisión de policías federales que están casi en discapacidad y se encuentran laborando sin darles su cuidado referente a su salud, pero los amedrentan de que si no laboran serán despedidos.

Es importante que los delegados federales como el de Chihuahua tome cartas en el asunto , porque no es un tema nuevo, ya es un problema que lleva meses y no se les ha definido su estadía laboral, porque siguen laborando de gratis, pero si se van los acusan de abandono.

El plan de austeridad de la federación no debe implicar los sueldos de los miles de empleados dice Miguel Riggs, porque existen personas que llevan meses que no se les ha pagado un solo peso.

