Gustavo Ayón dejaría al Real Madrid por una revancha en la NBA

El mexicano expresó las intenciones que tiene en su futuro en el baloncesto profesional.

Después de cinco temporadas exitosas, Gustavo Ayón pondría fin a su carrera con el Real Madrid.

El jugador mexicano abrió las puertas de salir de los ‘Merengues’ para buscar una revancha en la NBA.

“No sé si sea una despedida, hoy no tengo absolutamente nada. Quiero ir a la NBA, es un deseo personal, y si no pudiera, mi preferencia sería siempre el Madrid”, manifestó para el diario AS tras la conquista de la Liga ACB.

El pivote de 34 años compartió que hay ofertas en la mesa: “Hay algunas opciones pero no sabemos las condiciones. La NBA es así, se sabe pero no hay certeza. Me encantaría tener esa oportunidad y luego valoraría el resto de las alternativas.

Y es que para Gustavo Ayón hay un punto a considerar, su familia porque “sí es un tema deportivo, de ambición personal y asunto familiar. Tengo un hijo de siete años que me pide que lo vea los fines de semana; y no es lo mismo traerlo en un vuelo de 12 horas que si estoy en Estados Unidos a una distancia de dos o cuatro horas como mucho”.

Por ello, el nacido en Tepic deja abiertas las puertas de salir del Real Madrid.

Este club me dio una gran oportunidad despué de una lesión de hombro en la NBA, después de siete meses parado apostaron por mí, eso es impagable y nunca lo olvidaré”.

Concluyendo que “estoy agradecido pro estos cinco años, y veremos qué sucede; si sigo en Madrid a disfrutar, y sino, las cosas irán bien.

Gustavo Ayón jugó de la Temporada 2011-12 a la 2013-14 en la mejor liga del mundo de baloncesto, donde pasó por Pelicans, Magic, Bucks y Hawks; sin embargo, las lesiones le impidieron seguir su carrera en lo más alto.

