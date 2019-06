Que bueno que muchos de otros partidos creen en Morena: diputado

El diputado local Miguel Colunga, refirió que de momento no tienen abierto el sistema de afiliación pero que le da gusto el diputado panista Miguel LaTorre crea en Morena.

Lo anterior, en relación a las declaraciones pasadas del diputado LaTorre, en donde hacía referencia a que no le importaría portar los colores de otro partido incluyendo Morena.

“En sentido estricto Morena no tiene abierto el sistema de afiliación, hay muchos simpatizantes con nosotros, muchos que creen en Morena y no precisamente tienen que ser parte del partido; me parece que hay coincidencia con otros partidos, que bueno, quiere decir que Morena es algo que no únicamente es para la militancia sino para la ciudadanía”, destacó Colunga.

En relación a que el legislador panista expuso sus deseos de ser candidato a alcalde y que no le molestaría portar la bandera de Morena, Colunga manifestó que, si LaTorre ve con buenos ojos a Regeneración Nacional es respetable, aunque es muy temprano para hablar de candidaturas, aunque tampoco descartó que probablemente en un futuro cualquier persona que cumpla con los lineamientos del partido podría ser buen candidato.

