Llega programa Presidenta en tu Colonia a Riberas de Sacramento

Vecinos de las colonias Riberas de Sacramento y Vistas del Norte, recibieron la visita de la alcaldesa Maru Campos Galván, así como de los funcionarios del Gobierno Municipal en el parque de Riberas de Sacramento, ubicado en el cruce de las calles Río Colorado y Río Gambia, como parte del programa “Presidenta en tu Colonia”, en donde pudieron exponer sus necesidades e inquietudes.

En su mensaje, la presidenta municipal Maru Campos Galván, enfatizó lo importante que es la zona de Riberas del Sacramento para el Gobierno Municipal, tal es como la implementación de servicios públicos, además de brindar seguridad pública a los vecinos, así como el acondicionamiento del gimnasio de box y el centro comunitario.

“En esta administración humanista, no cabe la indolencia, no cabe que veamos un gobierno que tiene dinero, que tiene autoridad, funcionarios y que no hagamos nada por Riberas; no los soltamos de la mano” comentó la Alcaldesa y añadió que el proximo mes de agosto se inaugurará la clínica de Riberas de Sacramento.

Asimismo, además de la atención de gestiones, se contó con un módulo de afiliación al Seguro Popular, brigadas de limpieza, Destilichadero en tu colonia, cortes de cabello gratis, atención por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, vacunación de mascotas, consultas médicas sin costo, asesoría jurídica gratuita, examen de la vista, además, para atender las gestiones de los vecinos de la zona, se instalaron modulos de todas las dependencias del Gobierno Municipal, los cuales fueron atendidos de primera mano por sus respectivos titulares.

Por su parte, Marco Bonilla, director de Desarrollo Humano y Educación, señaló que el Gobierno Municipal ha tenido intervención decidida para dichas zonas de la ciudad con el programa Presidente en tu Colonia, brindandoles bienes y servicios.

Para las niñas, niños y adolescentes, se instalaron áreas recreativas de aprendizaje, espacios para pintar y dibujar, juegos deportivos, la Rodada por la Vida y una noche de cine, con la intención de hacer de Presidenta en tu Colonia un evento completamente familiar.

