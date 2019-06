El PAN es un partido humanista y no podría hacer alianza electoral con Morena: Rocío Reza

Acción Nacional es un partido humanista y no podría hacer alianza electoral con Morena, aseguró Rocío Reza Gallegos presidenta estatal del PAN.

Esto, luego de que el diputado local Miguel LaTorre, manifestará que en la política actual es común hacer consensos entre distintos partidos, y por ello no descartaría portar los colores de Morena.

Al respeto, Rocío Reza refirió que mientras que Morena busca un clientelismo electoral al viejo estilo del PRI, el PAN gobierna con acciones, con hechos, de cara a la sociedad y en busca de la justicia social y los valores propios de la sociedad, para tener un mejor país siempre.

Además, dijo que el PAN gobierna con responsabilidad social y no comprometiendo los recursos públicos a causas que nada tienen que ver con el desarrollo social, pues hacerlo de esa manera es irresponsable y va en detrimento de la población en general.

“Nosotros no buscamos confrontar a la sociedad, para nosotros no hay fifís, porque cada ser humano es valioso y tiene algo que aportar al desarrollo de México, para Acción Nacional, la sociedad es la base de la educación y el desarrollo de una nación con una planeación responsable de las políticas públicas y en el ejercicio de buenos gobiernos y no con la improvisación de gobierno que ha hecho Morena, y como lo ha demostrado en el poco tiempo que tienen de existencia como organización política” explicó Reza Gallegos.

Recordó que dentro de los valores del PAN, existe el bien común que es de todos y para todos, pues no promueve la ventaja de un grupo o clase alguna, sino el beneficio de todos, cualquiera que sea el carácter o la función que las comunidades realicen en la sociedad.

