“Desafortunado que LaTorre emita declaraciones por futuros cargos o partidos, que se enfoque a lo actual”

El presidente de Coparmex en Chihuahua, Federico Baeza Mares, manifestó su aprecio y respeto al diputado local Miguel LaTorre, sin embargo catalogó como desafortunado que éste piense ya en un futuro cargo público o cambiar de partido si el PAN no lo apoya, exhortándolo a concentrar en su trabajo actual.

Lo anterior, relacionado a que el diputado manifestó no descartaría la posibilidad de portar los colores de otro partido si en un futuro decidiera postularse a alcalde y Acción Nacional no lo apoyara.

“Es desafortunado que el diputado y cualquier otro servidor público esté emitiendo declaraciones acerca de futuros cargos, de momento el enfoque debe estar al cien por ciento en su trabajo legislativo y no un cargo futuro para empezar”, comentó.

Baeza Mares, recalcó que tanto Miguel LaTorre como cualquier otro servidor debe permanecer en cada partido como es, pues desde su punto de vista es importante que sean contra peso uno con otro, por eso, la gente cree en la diversidad de partidos.

Finalmente, reiteró que el legislador hasta la fecha panista, debe entender que ya vendrán los tiempos electorales, de momento lo invitó a evitar declarar acerca del futuro político y concentrarse en seguir haciendo bien su actual cargo.

