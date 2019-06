Urge que la Federación agilice el abasto de insumos médicos y medicamentos: Dip. Jesús Velázquez

– Se reporta que en 20 estados de la República, entre ellos Chihuahua, hay desabasto en diversos grados, para atender enfermedades como diabetes, cáncer y VIH, por mencionar algunas de ellas

En Sesión de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, exhortaron al Gobierno Federal, para que de manera urgente se agilice el abasto de medicamentos e insumos médicos para las instituciones públicas para la Entidad, así mismo, para que se reconsidere la suspensión de la construcción de infraestructura de salud.

La iniciativa fue presentada por el diputado del PRI, Jesús Velázquez Rodríguez, quien en la exposición señaló que la salud es un derecho constitucional de todas las personas, por lo que se hace el llamado urgente a los secretarios federales de Hacienda y Crédito Público, y de Salud, para que se tomen las medidas necesarias para agilizar el suministro de insumos médicos que por conducto de los Convenios de Colaboración se transfieren al Estado de Chihuahua.

Así mismo, para que se reconsidere la suspensión de la construcción de infraestructura de salud pública y no se detengan las obras en materia de construcción, modernización y/o ampliación de hospitales; y de construcción y/o remodelación de clínicas en la Entidad.

Recordó que en el documento emitido por la Secretaría de Salud, denominado: “Compra Consolidada de Medicamentos 2019-2020”, se destaca que hay en el país 326 obras de infraestructura de salud inconclusas, entre ellas 160 (hospitales y unidades médicas), suspendidas por falta de presupuesto; en dicho informe no se precisa cuales obras serían canceladas, pero sí menciona que 6 de esas cancelaciones afectarán a Chihuahua.

Agregó que es sabido que el Estado atraviesa por una situación económica compleja, y las medidas de austeridad que se han implementado, sin embargo no se puede dejar de atender las necesidades fundamentales como lo son la salud y el acceso a medicinas y a la atención en hospitales dignos.

Además, informó que debido a ajustes presupuestales y de compras por parte del gobierno federal, se tiene un retraso considerable en las licitaciones para la compra de medicamentos por parte de la Secretaría de Salud, así como para la provisión de los mismos a los hospitales del sector público, incluyendo a 20 estados de la república que tienen convenios con la Secretaría de Salud Federal, de los cuales Chihuahua también forma parte.

Es por lo anterior, que el exhorto aprobado de manera urgente, abarca un llamado para que se agilicen las medidas y acciones para el abasto oportuno de insumos médicos y de medicamentos, a las instituciones públicas de salud que dependen del Gobierno del Estado de Chihuahua.

