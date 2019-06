Mujer internó a su hijo con discapacidad para ‘olvidar que existe’

No puedo decirle esto a nadie, ni siquiera a mi terapeuta”. Así comienza la historia de una madre soltera que decidió internar a su hijo de siete años con una severa discapacidad mental ‘para olvidar que existe’.

En Reddit, la mujer contó que también es mamá de un niño de 12 años y que su esposo falleció hace tres en un accidente de trabajo, aunque ella está plenamente segura de que se suicidó debido a la condición de su hijo menor.

Escribió:

Cuando estaba embarazada, nos dijeron que tendría Síndrome de Down. Podríamos con eso, incluso si era grave. Resultó que tiene una eliminación de cromosomas. Su trastorno es algo raro, así que no publicaré cuál es en específico, pero basta con decir que nunca será más de lo que ha sido. Y lo que es, es nada”.

Él no parece tener ninguna conciencia y nunca lo ha hecho. Sus ojos están bloqueados en una posición, no responde al ruido, al tacto o al dolor. No es capaz de nada”.

Comentarios

comentarios