Hacen falta propuestas claras no sólo votaciones: PAN

No existe una planeación ni inversiones concretas en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, aseguró Roció Reza Gallegos presidenta estatal del PAN.

Indicó que solo se trata de un documento de buenos deseos, pero en realidad no cuenta con objetivos claros ni estrategias definidas lo que llevara a una parálisis económica al país.

Indicó que el documento no es claro en cuanto a cuáles son los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que se derivarían del Plan Nacional de Desarrollo y parece haber una confusión entre dichos programas y los programas presupuestarios federales y los proyectos prioritarios del Ejecutivo Federal

Indicó que el plan de austeridad del Gobierno Federal no n necesariamente tienen que ver con la eficientización del trabajo en las dependencias federales, “pues hemos visto que a siete meses de gobierno no existe siquiera un orden estructural y los recursos económicos que deberían de ser aplicados de una manera responsa en estados como Chihuahua y Durango simplemente son recortados o cancelados en un acto de autoritarismo”.

Al contrario, dijo, se ha hecho lo suficiente por el Gobierno Federal para denostar a los Gobiernos que no son emanados de Morena y se les castiga peor que en los años del federalismo del PRI, y con ello “pretenden dar la imagen de un gobierno responsable, cuando cancelan proyectos de obra pública y la generación de miles de empleos.

El Plan Nacional de Desarrollo no tiene rumbo y está basado en estrategias del pasado que no han funcionado” precisó Reza Gallegos.

Destacó que en el sector empresarial existe preocupación ante una posible afectación a la autonomía del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

Por ello dijo, es importante ofrecer certeza jurídica a las inversiones, con reglas sencillas, transparentes, fáciles de cumplir, con perspectiva de mediano y largo plazo.

Comentarios

comentarios